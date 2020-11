Humboldt-Gymnasium in Tegel testet Schüler jede Woche auf Corona

Seit dem Ende der Sommerferien können sich alle Schüler und Lehrkräfte am Humboldt-Gymnasium in Berlin auf das Coronavirus testen lassen - freiwillig und kostenlos. Experten erhoffen sich davon auch Erkenntnisse über das allgemeine Infektionsgeschehen. Von Anke Michel

Seit gut zehn Wochen ist es nun Routine: Jeden Donnerstag nach dem Aufstehen schieben sich hunderte Schüler des Humboldt-Gymnasiums in Berlin-Tegel den Testspachtel des Corona-Test-Kits tief in den Rachen. Am Anfang hat es ein wenig Überwindung gekostet, aber mittlerweile kommen sie gut klar. Die Schüler haben erst Erklärvideos gesehen, dann gemeinsam unter Anleitung der vorher geschulten Lehrer geübt und nun sind sie gefühlt Profis im Selbst-Abnehmen der PCR-Tests.

"Wenn man es einmal richtig verstanden hat, dann weiß man direkt, wie es geht", sagt Lioba aus der 10. Klasse. Ihre Röhrchen mit dem Testspachtel bringen die Schüler mit zur Schule, dort geben sie es klassenweise ab. Der QR-Code der Proben wird eingescannt, anschließend geht es zur Analyse ins Labor. Nach etwa einem Tag kann man das Ergebnis der Probe in einem Online-Portal abrufen. Sollte die Probe positiv sein, meldet sich das Gesundheitsamt.