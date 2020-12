Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Corona-Neuinfektionen - Berliner 7-Tage-Inzidenz erstmals seit Wochen unter 200

01.12.20 | 18:53 Uhr

Auch wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin noch nicht merklich absinkt: Das Virus breitet sich nicht mehr so rasant aus wie noch in den vergangenen Wochen. Die 7-Tage-Inzidenz schwächt sich ab, wie die aktuellen Daten zeigen.

Das Corona-Infektionsgeschehen in Berlin scheint etwas an Dynamik zu verlieren: Erstmals seit drei Wochen liegt die 7-Tage-Inzidenz für ganz Berlin unter 200. Am Dienstag betrug der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Menschen gerechnet berlinweit 194,0, wie der Lagebericht der Berliner Gesundheitsverwaltung [berlin.de] zeigt. Zuletzt lag dieser Wert berlinweit am 11. November unter 200.



Mit 1.161 Neuinfektionen meldeten die Gesundheitsämter der Bezirke 133 Fälle weniger als eine Woche zuvor, wobei der Bezirk Steglitz-Zehlendorf am Dienstag keine aktuellen Zahlen veröffentlichte.



Die meisten Neuinfektionen übermittelte Mitte (+250), gefolgt von Neukölln (+201). Bei der 7-Tage-Inzidenz bleibt Spandau zurzeit der größte Hotspot Berlins (303), den niedrigsten Wert gibt es in Treptow-Köpenick (119,8). In sechs Bezirken liegt die Inzidenz über 200, in allen Berliner Bezirken über 100.

Deutlich mehr Todesopfer

Deutlich angestiegen ist die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Berlinerinnen und Berliner: Am Dienstag wurden 29 Corona-Tote gemeldet - der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Den bisherigen Höchstwert markiert der 24. November: In den 24 Stunden zuvor starben 36 mit Covid-19 infizierte Menschen in Berlin.



Die Lage in den Berliner Krankenhäusern bleibt ebenfalls angespannt: Mit 1.177 an Covid-19 Erkrankten liegen 35 mehr Betroffene in den Kliniken als noch am Tag zuvor. Die Zahl der Intensivpatienten sank um sieben auf jetzt 309.



Keine Trendwende in Brandenburg

Die Berliner Corona-Ampel zeigte am Dienstag einmal Grün (R-Wert), einmal Rot (7-Tage-Inzidenz) und einmal Gelb (Covid-19-Intensivbetten-Belegung). Die erst kürzlich in die Ampel integrierte Anzeige der Veränderung der 7-Tage-Inzidenz belegt, dass die Geschwindigkeit der Corona-Ausbreitung inzwischen gedrosselt werden konnte: Sie sank im Vergleich zur Vorwoche um 13 Prozent.



In Brandenburg deutet sich derweil keine Trendwende an. Mit 427 neuen Fällen am Dienstag bleibt das Land auf einem konstant hohen Niveau. Binnen eines Tages starben in Brandenburg 13 Menschen am Coronavirus. In den Krankenhäusern liegen mit 511 Personen fast 30 mehr Corona-Betroffene als am Tag zuvor, die Zahl der Intensivpatienten stieg um 12.

