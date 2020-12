Reinhard Finsterwalde Dienstag, 15.12.2020 | 13:02 Uhr

Was für eine Schaumschlägerei, in Städten mag das Sinn machen, nur wer auf dem Land lebt hat doch mehr Aufwand an die Dinger zu kommen, als die Sache wert ist.

Ich mach mich nicht zum Affen. Warum kommt man nicht auf die einfachste Idee, den Berechtigten, (die KK haben ja die Daten und an Januar gehts ja auch über Bezugsschein) das Zeug im Brief zu zu schicken ?

Nein, da riskiert man wieder Schlangen und Leut zu Hauf und Infektionsgefahr, ich fass es nicht.

Kann man eine gute Idee nicht einmal gut zu Ende bringen ?

Unfassbar.