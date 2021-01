Jeder Corona-Tote bedeutet nicht nur eine Zahl in der Statistik, sondern ein menschliches Schicksal. Eine Bevölkerungsgruppe zahlt in der Pandemie einen besonders hohen Preis. In Berlin machen Heimbewohner inzwischen fast zwei Drittel aller Corona-Todesfälle aus.

Fast zwei Drittel der Corona-Toten in Berlin sind in Alten- und Pflegeheimen gestorben. Das geht aus einer Statistik der Gesundheitsverwaltung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag. Demnach starben - Stand Dienstag - 1.259 Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen an oder mit Covid-19. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Corona-Opfer (2101) lag damit bei 60 Prozent.

Ältere und gebrechliche Menschen gelten als besondere Risikogruppe in der Pandemie. Das wird auch in anderen Statistiken deutlich. So waren laut Corona-Lagebericht 1.850 der bislang 2.101 Corona-Toten in Berlin - also 88 Prozent - 70 Jahre oder älter. Nicht alle davon lebten in Seniorenheimen. Allerdings gab es in der Vergangenheit in solchen Heimen immer wieder größere Corona-Ausbrüche.