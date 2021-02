"Es ist sehr, sehr schwierig. Wir müssen jeden Morgen gucken, was da ist und am Abend Bilanz machen und sehr genau rechnen. Sehr genau gucken, was verbraucht wurde", sagte Nonnemacher weiter. Dazu komme, dass die Impfbereitschaft "steil in die Höhe" gegangen sei. Darüber sei sie sehr glücklich, aber das könne sie nicht bedienen. "Bis so viele Menschen geimpft sind, dass das Impfketten unterbricht, ist es Sommer."

Für eine Lockerungs-Debatte ist es nach Nonnemachers Einschätzung angesichts der Infektionszahlen noch zu früh: "Ich halte das für nicht verantwortbar." Die Eindämmungsmaßnahmen müssten - auch angesichts der Virusmutationen - weiter ernst genommen werden.