Bild: dpa/Sören Stache

Vertreter von Politik, Herstellern und EU-Kommission - Impfgipfel berät über Verbesserungen bei Impfstrategie

01.02.21 | 08:13 Uhr

Die Impfungen gegen Covid-19 kommen nur schleppend voran, die Impfstofflieferungen laufen schleppend. Für Montag wurde deswegen ein Impfgipfel angesetzt. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke will auch Impfstoff aus Russland und China prüfen.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Montag mit den Ministerpräsidenten der Länder über Verbesserungen bei den Corona-Impfungen beraten. An einer Videokonferenz sollen auch mehrere Bundesminister, Vertreter der Impfstoffhersteller sowie der EU-Kommission teilnehmen, die für die gesamte Europäische Union Impfstoff bei verschiedenen Produzenten einkauft.

Woidke offen für Prüfung von russischen und chinesischen Impfstoffen

Die Beratungen beginnen voraussichtlich um 14 Uhr. Das Treffen war vom Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vorgeschlagen worden. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sprach sich Woidke am Montag dafür aus, auch die Beschaffung von Impfstoffen aus China und Russland in Betracht zu ziehen. "Es müssen die entsprechenden Zulassungsverfahren durchgeführt werden", betonte Woidke. "Aber ich halte es für nötig und möglich, auch diese Impfstoffe zu prüfen. Und wenn sie sicher sind, sollten sie auch eingesetzt werden." Von einer staatlich geregelten Impfstoffproduktion hält Woidke nichts. "Es ist nicht nötig, Zwangsmaßnahmen einzuleiten. Das sehe ich momentan nicht", sagte er. Stattdessen solle man mit den Herstellern reden und fragen, was möglich sei. Grünen-Chef Robert Habeck hatte zuvor eine "Notimpfstoffwirtschaft" gefordert, um mehr Impfstoff zu produzieren.

Forderungen nach verlässlichen Lieferzusagen

Die Erwartungen sind hoch. Politiker und Verbandsvertreter forderten mehr Verlässlichkeit bei den Zeitplänen und den Impfstofflieferungen. Mehrere Länderchefs verlangten einen nationalen Impfplan, darunter auch Woidke und der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Müller ist derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gab sich vor dem Gipfel allerdings zurückhaltend. Im Internetprogramm der "Bild"-Zeitung machte Spahn am Sonntagabend deutlich, dass er nicht mit konkreten Beschlüssen rechnet. "Wir können durch einen Gipfel allein nicht mehr Impfstoffe produzieren", sagte er. Durch ständige Forderungen nach mehr Impfdosen "wird die Produktion nicht schneller".



Nonnemacher fordert Astrazeneca-Impfstoff

Die brandenburgische Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) forderte dennoch die Bundesregierung auf, den Ländern schnell den Astrazeneca-Impfstoff zu liefern. "Ganz entscheidend ist jetzt, dass der neue Impfstoff umgehend ausgeliefert wird", sagte Nonnemacher am Samstag. Die Zulassung eines weiteren wirksamen Impfstoffes sei die Chance, den derzeitigen gravierenden Mangel an Dosen zügig abzumildern. Deshalb seien verlässliche Lieferzusagen notwendig. Der Impfstoff von Astrazeneca war vor wenigen Tagen von der EU-Kommission zugelassen worden. Bislang wurde in Deutschland mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna geimpft.

Gesundheitsminister beraten nach Impfgipfel erneut

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sieht den Bund in der Pflicht, sich um sichere Lieferpläne zu kümmern. "Die Unsicherheit ist für die Länder zu groß. Es kommt tröpfchenweise an, und es ändert sich viel zu viel", sagte Kalayci am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Wochenende berieten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern unter anderem über die Impfstofflieferungen. Beschlossen wurde Kalayci zufolge noch nichts, sie hätten sich auf den Montagabend nach dem nationalen Impfgipfel vertagt, so die Senatorin.

Unmut über fehlenden Impfstoff

Die Impfungen in Deutschland hatten kurz vor dem Jahreswechsel begonnen. Begleitet waren die ersten Wochen von Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller, Problemen bei der Terminvergabe und viel Unmut über fehlenden Impfstoff. Die Impfzentren in Berlin und Brandenburg impfen weit weniger Menschen als eigentlich vorgesehen, teilweise mussten wegen der Impfstoff-Knappheit bereits vergebene Termine wieder verschoben werden. Laut Gesundheitsministerium wurden seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland über 3,5 Millionen Dosen ausgeliefert und 2,2 Millionen Dosen gespritzt. Bis zum 22. Februar würden mindestens weitere fünf Millionen Impfdosen an die Länder geliefert. Biontech und Astrazeneca lieferten den Bundesländern bis zum 22. Februar 1,747 Millionen Dosen mehr als bisher geplant. Damit würden auch vorübergehende Engpässe beim Moderna-Impfstoff "mehr als ausgeglichen", teilte das Ministerium via Twitter mit.

Sendung: Inforadio, 01.02.2021, 7:00 Uhr