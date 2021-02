Das kontrollieren wir, indem wir auf die Betriebe direkt zugehen. Zum Teil besuchen wir sie, zum Teil schreiben wir sie an - und bei uns kommen auch Beschwerden an. Diese Beschwerden sind immer ein gutes Indiz dafür, dass im Betrieb etwas nicht funktioniert. Das ist dann ein guter Anlass, den Arbeitgeber zu fragen, wie er es mit dem Arbeitsschutz hält.

Einen größeren Teil unserer Kräfte stecken wir jetzt in diese Corona-Home-Office-Kontrollen. Wir wollen in dieser Zeit einen Beitrag zum Infektionsschutz und Überwachung der Rechtsvorschriften in Berlin leisten.

Können Sie eine erste Zwischenbilanz ziehen, was die Art von Verstößen angeht?

Wir haben eine erste Bilanz aus den Anfragen bei der Hotline, per E-Mail oder per Telefon. Wir haben etwa 50 Anrufe und 100 E-Mails bekommen. Die Bandbreite ist recht groß. Zum einen sind es Beschäftigte, die seit langer Zeit schon versuchen zu kämpfen und seelisch verzweifelt sind, weil sie im Betrieb nicht weiterkommen. Meist weinen sie am Telefon, weil sie den Eindruck haben, da müsste doch etwas gehen.

Zum anderen haben wir Anfragen auch von Arbeitgebern, die wissen wollen, ob ihre Maßnahmen ausreichend sind. Die ganze Bandbreite ist vertreten. Und so sieht es dann auch aus, wenn wir an die Betriebe herantreten. Wir haben schon in der Vergangenheit mit der Pandemie in den letzten zwölf Monaten zusätzliche Kontrollen durchgeführt. Normalerweise führen wir im Jahr 2.500 Kontrollen durch. Im letzten Jahr sind zusätzlich 1.000 dazu gekommen im Rahmen der Pandemie. Und das weiten wir nun auch um die Themen Home-Office aus.