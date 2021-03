Bild: imago-images/Jochen Eckel

Berlin stellt Terminbuchungen um - Über 65-Jährige können ab Sonntag Termine für Astrazeneca-Impfung buchen

06.03.21 | 16:54 Uhr

Senioren konnten sich lange nur mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech impfen lassen. Nachdem die ständige Impfkommission die Altersbeschränkung für den Astrazeneca-Impfstoff aufgehoben hat, wird nun in Berlin die Buchung der Impftermine umgestellt.

Berliner Senioren können künftig auch Termine in Impfzentren buchen, die mit dem Astrazeneca-Impfstoff gegen Corona impfen. Wie die Gesundheitsverwaltung am Samstag mitteilte, wird die Terminbuchung am Sonntag entsprechend umgestellt. "Die bei der Buchung vorgenommene Unterscheidung in unter oder über 65-Jährige fällt weg, da der AstraZeneca-Impfstoff jetzt auch für über 65-Jährige Berliner*innen zugelassen ist", so die Gesundheitsverwaltung am Samstag. Am Donnerstag war eine entsprechende Entscheidung der Ständigen Impfkommission (Stiko) bekannt geworden, die zunächst wegen mangelnder Daten in den Zulassungsstudien Astrazeneca nur für Menschen unter 65 Jahren empfohlen hatte.

Impftermin erst nach Einladung

Menschen im Alter zwischen 65 und 70 mit bestimmen chronischen Erkrankungen sowie über 70-Jährige sollen "in diesen Tagen" ihre Einladungen über die Kassenärztliche Vereinigung erhalten, mit der sie dann einen Impftermin buchen können. Ohne eine solche Einladung kann kein Termin für eine Impfung gemacht werden. Chronisch Kranke zwischen 65 und 70 Jahren, die privat versichert sind, müssen sich zunächst ein Attest ihres behandelnden Arztes verschaffen, um sich dann bei der Impfhotline zu melden, hieß es von der Gesundheitsverwaltung.

Kalayci appelliert: Impfangebot annehmen

Die Gesundheitsverwaltung wies darauf hin, dass beim Buchungsprozess weiterhin das Geburtsdatum angegeben werden muss, weil nur der Biontech-Impfstoff auch für 16- bis 18-Jährige zugelassen ist. Die Impfstoffe von Moderna und Astrazeneca sind erst ab 18 zugelassen, für Kinder gibt es bisher noch keinen zugelassenen Impfstoff. Gesundheitssenatorin Dilek Kalacy (SPD) appellierte erneut an die Impfberechtigten, das Angebot für eine Corona-Impfung anzunehmen.

Sechstes Berliner Impfzentrum nimmt Arbeit auf

Am Montag öffnet im früheren Flughafen Tempelhof das letzte von insgesamt sechs Berliner Impfzentren. Im Hangar 4 wird mit Astrazeneca geimpft, jedoch zunächst nur halbtags. Ein Ganztagsbetrieb ist erst rund zwei Wochen später geplant, wie die Sprecherin der Impfzentren, Regina Kneiding, am Freitag sagte. Künftig gibt es für die drei bisher in Berlin genutzten Corona-Impfstoffe dann jeweils zwei Impfzentren, wie Kneiding erläuterte: In der Arena und auf dem Messegelände in Charlottenburg kommt der Impfstoff von Biontech-Pfizer zum Einsatz, im Erika-Heß-Eistadion in Wedding und im Velodrom in Pankow der Impfstoff von Moderna. In Tempelhof und im Terminal C des ehemaligen Flughafens Tegel ist es der des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca.

Zahl der Astrazeneca-Impfungen steigt - aber immer noch freie Termine

Berlins Regierender Bürgermeister hatte erst kürzlich darauf hingewiesen, dass Termine für eine Impfung mit dem Astrazeneca-Wirkstoff auch kurzfristig zu bekommen seien. Für die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna hingegen sind bis Mitte April die Termine vergeben. Die Skepsis gegenüber dem Astrazeneca-Impfstoff sei nicht gerechtfertigt, hatte Müller am Donnerstag gesagt. Der Astrazeneca-Impfstoff hat eine geringere Wirksamkeit als der von Biontech/Pfizer und Moderna, aber mit einer von 70 bis 80 Prozent nach Expertenmeinung immer noch eine gute. Die Zahl der Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff in Berlin ist deutlich gestiegen. Gab es in der Startphase nach dem 10. Februar etwa rund 200 Impfungen täglich im Impfzentrum in Tegel und Anfang vergangener Woche gut 400, lag die Zahl am Mittwoch bei 1.021 und am Donnerstag bei 1.009, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage am Freitag mitteilte. Im Vollbetrieb wären allerdings bis zu 3.800 Impfungen pro Tag möglich - davon ist das Zentrum noch weit entfernt. Auch in Arztpraxen sollen in der kommenden Woche Impfungen beginnen. Die Kassenärztliche Vereinigung geht davon aus, dass auch dort zunächst Astrazeneca genutzt wird.