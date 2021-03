Das neue Impfzentrum in Tempelhof öffnet am Montag – zunächst jedoch nur halbtags. Ein Ganztagsbetrieb ist erst rund zwei Wochen später geplant. Für die Startphase seien zunächst 200 Corona-Impfungen mit dem Impfstoff der Firma Astrazeneca pro Nachmittag vorgesehen, sagte die Sprecherin der Impfzentren, Regina Kneiding, am Freitag.

Künftig gibt es für die drei bisher in Berlin genutzten Corona-Impfstoffe dann jeweils zwei Impfzentren, wie Kneiding erläuterte: In der Arena und auf dem Messegelände in Charlottenburg kommt der Impfstoff von Biontech-Pfizer zum Einsatz, im Erika-Heß-Eistadion in Wedding und im Velodrom in Pankow der Impfstoff von Moderna. In Tempelhof und im Terminal C des ehemaligen Flughafens Tegel ist es der des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca.

In Tegel ist damit bisher vor allem medizinisches Personal und Pflegepersonal geimpft worden. Der Impfstoff von Astrazeneca ist aber unter anderem auch für Polizisten sowie Erzieherinnen und Erzieher vorgesehen. Im Impfzentrum Tegel, wo bis zu 3.800 Impfungen täglich möglich sind, wurden die Kapazitäten bislang bei weitem nicht ausgeschöpft.