Corona-Impfstoff ist weiter knapp in Brandenburg. Über die Osterfeiertage soll in den Impfzentren deshalb die Arbeit ruhen. Nach Ostern aber soll es bergauf gehen - dann soll unter anderem ein Impf-Modellprojekt im Land starten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat derweil Länder und Kommunen dazu aufgefordert, über die Osterfeiertage durchgehend weiter zu impfen. Allein in den nächsten sieben bis acht Tagen kämen mehr als drei Millionen Dosen bei den Ländern an. Die sollten alle direkt verimpft werden. Die über 70-Jährigen könnten jetzt alle an die Reihe kommen, das rette Leben.

"Es wurden Impftermine gemäß der vorhandenen Impfstoffmengen vergeben", erklärte Carl. Die zugeteilten Dosen könnten verimpft werden, ohne dass die Impfzentren an Ostern öffnen. Auf Termine an den Feiertagen sei entsprechend verzichtet worden. Für Gründonnerstag und auch Karsamstag sind aber Termine vergeben worden.

In den zwölf Impfzentren des Landes Brandenburg wird an den Osterfeiertagen nicht gegen das Coronavirus geimpft. Das sagte der stellvertretende Pressesprecher des Ministeriums für Inneres und Kommunales, Andreas Carl, am Montag auf Anfrage von rbb|24 und bestätigte damit entsprechende Pressemeldungen.

Das Land Brandenburg will darüber hinaus sein Angebot an Corona-Impfungen ausweiten. Insgesamt 30.000 Impfstoffdosen von Biontech/Pfizer sollen in der nächsten und übernächsten Woche an die Hausarztpraxen verteilt werden. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB)mit. Das wären 20 Impfdosen pro Praxis bei rund 1.500 Praxen.

Weitere 28.000 Dosen von Astrazeneca sollen im selben Zeitraum an die 139 Arztpraxen im Land gehen, die beim entsprechenden Impf-Modellprojekt mitmachen. Damit würden dann in den Vertragspraxen mehr Menschen gegen Corona geimpft als in den Impfzentren, sagte der Chef der Brandenburger Kassenärzte, Peter Noack: "Und das flächendeckend, wohnortnah und gemäß der geltenden Priorisierung."

Nach einer schlechten Platzierung bis Mitte März liegt Brandenburg beim Anteil der Corona-Erstimpfungen an der Bevölkerung inzwischen mit 11,7 Prozent bundesweit im oberen Mittelfeld. Höhere Quoten gab es im Saarland, in Bremen, Thüringen und Schleswig-Holstein, wie aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Bei den Zweitimpfungen liegt Brandenburg mit einem Anteil von 3,7 Prozent dagegen weiter hinten.