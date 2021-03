Bild: dpa/Kay Nietfeld

Modellprojekt - Corona-Impfungen ab sofort in ersten Berliner Arztpraxen

09.03.21 | 10:58 Uhr

Bereits in wenigen Wochen könnte es die Corona-Impfungen flächendeckend auch in Hausarztpraxen geben. In Berlin hat nun ein Modellprojekt begonnen - in etwa 100 Praxen sollen ab sofort Menschen mit chronischen Erkrankungen geimpft werden.



In den ersten Berliner Arztpraxen sollen ab sofort Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Von Dienstag an beteiligen sich zunächst etwa 100 Praxen in einem Modellprojekt mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) - darunter Hausarztpraxen und solche mit Schwerpunkt auf Diabetologie und Onkologie. Die KV hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass in den Praxen zunächst der Astrazeneca-Impfstoff genutzt wird und weitere Impfstoffe folgen. Wer geimpft wird, entscheide sich nach den Vorgaben der Impfverordnung. Die Modellpraxen laden Patienten ein, die an einer entsprechenden chronischen Erkrankung leiden, hieß es.

Impfungen auch in Brandenburger Arztpraxen

Brandenburg hat bereits in der vergangenen Woche damit begonnen, die ersten Corona-Schutzimpfungen durch niedergelassene Ärzte in Praxen vornehmen zu lassen. In Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark), Pritzwalk (Prignitz), Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) und Wittenberge (Prignitz) wird geimpft. Ab April sollen die niedergelassenen Ärzte flächendeckend gegen das Coronavirus impfen. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montagabend geeinigt. Der Impfstoff soll danach unbürokratisch über den Großhandel und die Apotheken in die Praxen kommen. Die Ärzte könnten selbst entscheiden, wer die Impfung bekommt, allerdings auf Basis der bestehenden Priorisierung der Bevölkerungsgruppen, hieß es.



Gesundheitsminister erwarten mehr Impfstoff

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat sich erfreut geäußert, dass Corona-Impfungen ab Anfang April flächendeckend auch in Arztpraxen stattfinden sollen. Sie sagte am Dienstag im Inforadio vom rbb, Berlin fordere schon länger, dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mithelfen. Sie höre, dass die Bereitschaft sehr groß sei: "Irgendwann werden wir ein System haben, dass das Impfen in den Arztpraxen stattfindet."



Die Senatorin betonte, dass auch in den Arztpraxen die Impfreihenfolge eingehalten werden soll. Wie das gewährleistet werden kann, müsse noch geklärt werden. Laut Kalayci gehen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern davon aus, dass im April so viel Impfstoff zur Verfügung steht, dass er über die Impfzentren allein nicht mehr verimpft werden kann. Spätestens dann kämen die Hausarztpraxen ins Spiel. Wenn es wirklich genug Impfstoff gibt, könnte es nach Modellrechnungen theoretisch gelingen, bis Anfang August einen Impfvollschutz der gesamten Bevölkerung zu erreichen.

Sendung: Abendschau, 09.03.2021, 19.30 Uhr