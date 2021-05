Brandenburg erwartet in den kommenden Wochen deutlich mehr Impfstoff als zuletzt – und kommt dadurch bei den verfügbaren Impfärztinnen und Impfärzten an seine Grenzen.



Um das Ziel des Impfangebots für alle bis September zu schaffen, müsse es ab dieser Woche 100.000 Impfungen pro Woche bei den niedergelassenen Ärzten im Durchschnitt geben, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags in Potsdam. "Das ist eine enorme Belastung." In den Impfzentren müsse es mindestens 50.000 Impfungen pro Woche für Mai und Juni geben.



Die Kassenärztliche Vereinigung habe allerdings angekündigt, sie sei wegen der Impfungen in Arztpraxen nicht in der Lage, langfristig alle Impfzentren offenzuhalten. Im Gespräch sei, dass Landkreise die Zentren komplett übernehmen. Im Vergleich zu Berlin sind in Brandenburg deutlich mehr Ärzte mit eigenen Praxen auch in Impfzentren tätig, zugleich verrichten in Brandenburg weniger Honorarärzte ihren Dienst in Impfzentren.