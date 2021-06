Die Hälfte der Menschen in Berlin und Brandenburg ist mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Das ergibt sich aus Daten des Robert Koch-Institutes (RKI).



Demnach liegt Berlin mit einer Quote von 50 Prozent bei den Erstimpfungen knapp über dem Bundesdurchschnitt (49,6 Prozent). Vollständig geimpft sind in der Hauptstadt etwa 27 Prozent der Menschen - ähnlich wie in Brandenburg. Dort sind mit Stand 17.6.2021 rund 1,2 Millionen Menschen das erste Mal geimpft worden, was einer Quote von 48,3 Prozent entspricht. Die Quote der vollständig Geimpften wird in Berlin vom RKI mit 27,1 Prozent angegeben. In Brandenburg sind es 0,2 Prozentpunkte weniger. Bundesweit liegt dieser Wert bei 28,8 Prozent.