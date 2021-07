Erst mangelte es an Impfstoff, nun fehlen die Impfwilligen: Die Impfkampagne wird in den Sommerferien spürbar ausgebremst. In den Brandenburger Arztpraxen werden Termine nicht wahrgenommen, Impfzentren schließen wegen fehlender Auslastung.

Damit mache sich die Ferienzeit bei den Impfungen deutlich bemerkbar: In der Woche vor den Sommerferien seien in den Brandenburger Arztpraxen rund 81.000 Corona-Impfungen erfolgt.

Die Zahl der Corona-Impfungen in den Brandenburger Arztpraxen ist in den Sommerferien weiter deutlich zurückgegangen. In der vergangenen Woche seien rund 68.000 Menschen in Praxen geimpft worden und in der Vorwoche 62.000, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) auf Anfrage mit, wie die DPA am Donnerstag berichtete.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit mehr als zwei Wochen kontinuierlich an. Nach RKI-Angaben von Donnerstagmorgen liegt sie deutschlandweit bei 12,2 - am Vortag betrug der Wert 11,4 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 1.890 Corona-Neuinfektionen. Berlin hat mit einer Inzidenz von 22,6 den bundesweit höchsten Wert , Brandenburg liegt derzeit bei 3,8 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohner.

54,9 Prozent der Brandenburger Bevölkerung sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) mindestens einmal geimpft, damit liegt Brandenburg auf dem drittletzten Platz der Bundesländer. Bei den vollständig Geimpften liegt Brandenburg mit einer Quote von 44,1 Prozent auf dem vorletzten Platz. In Berlin sind 59,3 Prozent der Menschen einmal geimpft, 46,8 Prozent zweimal.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung forderte mehr Engagement von großen Unternehmen und Universitäten bei der Corona-Impfkampagne. "Große Arbeitgeber können noch stärker eingreifen, genau wie die Universitäten, wenn die Semester wieder losgehen", sagte Vize-Chef Stephan Hofmeister der DPA. "Das halten wir für geeigneter, als mit dem Impfbus abends vor der Disco zu stehen." Derzeit zeichne sich in einigen Regionen eine Impfmüdigkeit ab, insbesondere in den Impfzentren gehe die Frequenz der Impfungen deutlich nach unten.

Die Bundesländer setzen dagegen immer häufiger auf flexible Lösungen, um mehr mit der Impfkampagne Menschen zu erreichen. In vielen Ländern sind mobile Impfteams unterwegs, oder es gibt Impfungen bis in die Nacht hinein. In Berlin gibt es Drive-In- oder Walk-In-Impfungen an einer Ikea-Filiale. Bremen impft ausländische Seeleute direkt an ihren Schiffen. In Thüringen kann man sich in Sonneberg mit der Spritze eine Bratwurst abholen. Vielerorts kann man auch ohne Termin in Impfzentren eine Spritze bekommen.

Impfzentren werden hingegen immer öfter wegen geringer Auslastung geschlossen. In

Berlin schloss das Impfzentrum Tempelhof am Mittwoch, drei weitere sollen bis Ende August folgen. In Thüringen soll von vier überregionalen Impfzentren nur das in Erfurt über den Sommer hinaus fortgeführt werden. Baden-Württembergs regionale Zentren sollen Mitte August schließen. Andere Länder wie Hessen, Schleswig-Holstein oder Sachsen wollen ihre Zentren bis Ende September offen halten. Brandenburg hält derweil an seinen Impfzentren fest.