Zu geringe Nachfrage bei Astrazeneca - Ärzte ohne Grenzen kritisiert drohende Impfstoffvernichtung

20.07.21 | 15:02 Uhr

Der Impfstoff von Astrazeneca ist besonders gut geeignet, um schnell viele Menschen zu impfen. Doch in Berlin ist die Nachfrage so gering, dass der Impfstoff wohl ungenutzt vernichtet werden muss - während andere Länder ihn dringend brauchen.

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat die drohende Vernichtung von Impfstoff scharf kritisiert. Dass die Kühlschränke der Arztpraxen voll sind und Astrazeneca fast keine Abnehmer findet, sei ein Skandal, sagte Tankred Stöbe, Intensivmediziner und Vorstandsmitglied von Ärzte ohne Grenzen, dem rbb. "Das macht mich wirklich wütend", so Stöbe. Nicht einmal ein Drittel der Weltbevölkerung sei gegen das Virus geschützt. "Afrika ist der Kontinent, wo im Moment die Infektionszahlen mit am stärksten und rasantesten steigen." Allerdings sei bisher weniger als zwei Prozent der Bevölkerung geimpft. "Wir haben ein massives Problem", sagte Stöbe.

100.000 Impfdosen drohen bald zu verfallen

Wie der rbb zuvor berichtet hatte, läuft laut Schätzungen der Kassenärztlichen Vereinigung allein in Berliner Hausarztpraxen bei etwa 100.000 Astrazeneca-Dosen die Mindesthaltbarkeit in den kommenden zwei Wochen ab. Die Nachfrage war zuletzt stark gesunken, auch weil die Ständige Impfkommission für den Astrazeneca-Impfstoff eine Zweitimpfung mit den Impfstoffen von Biontech oder Moderna empfohlen hatte. Die Senatsverwaltung für Gesundheit teilte auf Nachfrage von rbb24 mit, dass das Problem nur Astrazeneca-Impfdosen in den Hausarztpraxen betreffe. Die Impfdosen in den Impfzentren des Landes Berlin seien noch viele Wochen haltbar.

Impfzentren schließen, Sonderimpfaktionen starten

Derweil wurde knapp sieben Monate nach dem Start der Corona-Impf-Kampagne in Berlin am Dienstag das erste der sechs Impfzentren geschlossen. Am Standort Tempelhof wurden am Nachmittag die letzten Spritzen verabreicht. Seit Anfang März wurde hier etwa 175.000 Mal geimpft, erst nur mit Astrazeneca, später dann auch mit Moderna.



Die Schließung gibt das Signal zum schrittweisen Runterfahren der kommunalen Impf-Infrastruktur, so wie es Bund und Länder verabredet haben. Der Bund beteiligt sich auch nur noch bis Ende September an der Finanzierung der Impfzentren. Bis Ende August sollen in Berlin auch die Impfzentren Velodrom, Arena und Erika-Heß-Stadion schließen.



Die Zentren in Tegel und in der Messe impfen mindestens bis Ende September weiter, möglicherweise auch darüber hinaus. Engpässe durch die Schließung werde es keine geben, sagte Moritz Quiske, Sprecher der Gesundheitsverwaltung. "Es bleibt bei einem großen Angebot. Wir haben im Moment mehr Impfstoff als Nachfrage."

Die Senatsverwaltung für Gesundheit setzt allerdings weiterhin auf Sonderimpfaktionne, so wie zuletzt auf dem Ikea-Parkplatz in Lichtenberg. Ab Freitag folgt die nächste Aktion: Jeden Tag sollen zwischen 14 und 17 Uhr "Spontan-Impfungen" ohne Anmeldung in drei Impfzentren angeboten werden. Das Angebot sei zunächst voraussichtlich für vier bis sechs Wochen für die Impfzentren in Tegel, auf dem Messegelände in Charlottenburg und im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding geplant. Dort soll nach Angaben der Gesundheitsverwaltung jeweils der Moderna-Impfstoff zum Einsatz kommen.

Bund will Astrazeneca spenden

Martin Terhardt, Mitglied der Ständigen Impfkommission, begründet die Zurückhaltung gegenüber Astrazeneca mit der geringen Akzeptanz in der Bevölkerung. Dabei gelte, so Terhardt: "Auch bei BionTech, bei Moderna ist der Schutz vor Delta erst nach zwei Impfungen gut." Er sieht in der Kreuzimpfung mit anderen Impfstoffen nun eine Möglichkeit, das schlechte Image von Astrazeneca zu verbessern. "Astrazeneca mit einem anderen Impfstoff zu kombinieren, mit kürzerem Abstand, ist das, was jetzt attraktiv ist hinsichtlich der Deltavariante." Die Bundesregierung hatte Anfang Juli beschlossen, bis Ende des Jahres mindestens 30 Millionen Corona-Impfdosen an Entwicklungsländer und andere Staaten abzugeben. Für die kostenlosen Spenden sollen Impfdosen der Hersteller Astrazeneca und Johnson&Johnson genutzt werden.



Mindestens 80 Prozent der Impfstoff-Spende soll über die internationale Impf-Initiative Covax verteilt werden. Schon im August sollen demnach alle weiteren Astrazeneca-Impfstofflieferungen für Deutschland an Drittländer gehen. Zunächst war ein Zahl von rund 500.000 Dosen die Rede. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums rechnet Deutschland bis Ende Dezember noch mit 35 bis 38 Millionen Dosen von Astrazeneca.

Ärzte ohne Grenzen spricht von "politischem Versagen"

Für Tankred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen kommen all diese Überlegungen für das Astrazeneca-Serum allerdings zu spät. Seine Organisation habe "seit Monaten auf diese Probleme hingewiesen", erfolglos. "Jetzt ist es eigentlich zu spät2, so Stöbe, die Impfdosen, die in Deutschland bald verfallen, ließen sich nicht innerhalb von wenigen Tagen in andere Länder bringen. "Da zeigt sich abermals politisches Versagen in dieser Pandemie."

