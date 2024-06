Tausende bei Demonstration in Berlin gegen zu hohe Mieten

Das Thema Mieten belastet viele Menschen in Berlin. Am Samstagnachmittag sind mehrere Tausend Demonstranten durch die Stadt gezogen, um unter anderem einen bundesweiten Mietendeckel und ein Verbot von Zwangsräumungen zu fordern.

In Berlin haben am Samstag tausende Menschen gegen zu hohe Mieten demonstriert.

Der Protestmarsch setzte sich am Nachmittag am Potsdamer Platz in Bewegung. Die Route führt durch Mitte und Kreuzberg bis zum Platz der Luftbrücke, wo es eine Abschluskundgebung gab. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden zwischenzeitlich auf 4.500. Die Organisatoren gingen von mehr als 12.000 Menschen aus, wie das "Mietenwahnsinn-Bündnis" auf X mitteilte.