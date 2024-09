Um mehr Musikschullehrkräfte in Berlin festanzustellen, sollen noch in diesem Jahr drei Millionen Euro bereitgestellt werden. Das sagten Politiker der schwarz-roten Koalition im Berliner Abgeordnetenhaus dem rbb.



Zurzeit sind nur rund ein Viertel der Berliner Musikschullehrkräfte festangestellt. Der Großteil der anderen Musikschullehrkräfte dort wird mit Honorarverträgen beschäftigt. Das heißt, sie bekommen sogenannte "Unterrichtsbeauftragungen für freie Musikschullehrer:innen". Das aber wird in diesem Jahr in einigen Berliner Bezirken anders laufen, denn die Bezirke als Träger der Musikschulen müssen nach neuer Rechtsprechung fürchten, dass Honorarkräfte größtenteils scheinselbstständig und damit rechtswidrig beschäftigt sind.



Hintergrund dafür ist ein Urteil. Im sogenannten Herrenberg-Prozess hatte das Bundessozialgericht im Jahr 2022 geurteilt, unter welchen Umständen Musikschullehrkräfte tatsächlich selbstständig arbeiten können und wann es sich dabei um eine Scheinselbstständigkeit handelt. Viele Routinen der täglichen Arbeit, etwa der Unterricht in festen Klassenräumen und Strukturen, könnten nun juristisch mögliche Anzeiger für eine feste Beschäftigung sein. Den Schulen und damit den Bezirken und dem Land drohen Entschädigungs- und Festanstellungsklagen mit hohen Forderungen.