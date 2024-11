Ein illegal nach Berlin zurückgekehrtes Clan-Mitglied soll nach dem Willen von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) trotz eines Asylantrags schnell wieder abgeschoben werden. Ziel sei es, den "Mehrfach- und Intensivtäter" so schnell wie möglich wieder "zurückzuführen", sagte Spranger im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses am Montag.

Der Mann aus einem bekannten arabischstämmigen Clan, zu dem in Berlin und Nordrhein-Westfalen hunderte Menschen gehören, wurde in Berlin verurteilt und in den Libanon abgeschoben. Er sei nach den vorliegenden Informationen im Oktober mit Hilfe eines Schleusers über Syrien und die Türkei und dann über die bulgarische Grenze in die Europäische Union und danach weiter nach Deutschland gereist, sagte Spranger.

Der Mann sei in keinem anderen EU-Land registriert worden, das hätte eine dortige Zuständigkeit für seinen Asylantrag bedeutet. Man gehe von einer unerlaubten Einreise trotz bestehender Einreisesperre aus, so die Senatorin weiter. Der CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger sprach von einer bereits erfolgten "schnellen Zurückweisung" des Asylantrags.