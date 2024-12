Im Schriftverkehr der Kreisverwaltung Teltow-Fläming wird das Gendern verboten. Das hat der Kreistag am Montag beschlossen.

Über das Gendern wird oft debattiert. Meist gibt es zwei Lager mit sehr unterschiedlichen Meinungen. So war es jetzt auch in Ostprignitz-Ruppin und Potsdam-Mittelmark. Die Kreistage mussten entscheiden - mit unterschiedlichem Ausgang.

Kritik kam von der Linken. Fraktionsmitglied Felix Thier sagte, er sehe das Problem woanders. Texte aus der Verwaltung seien oft in Juristen-Deutsch verfasst, das für viele nicht verständlich sei.

Auch in Potsdam-Mittelmark hatte der Kreistag zuletzt mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD entschieden, auf das Gendern zu verzichten. In Ostprignitz-Ruppin dagegen wurde beschlossen, in Veröffentlichungen und im Schriftverkehr weiter zu gendern.