Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 17.12.2024 | 17:12 Uhr

Angesichts eines oftmaligen Gerangels zwischen dem Senat und den Bezirken, was leider oftmals von Macht und nicht von Inhalten bestimmt ist, erscheint mir der Gesetzentwurf als so etwas wie ein Hilfeschrei. Etwas wesentlicher kommt mir das Einräumen von Ermessen bei der Sachbearbeitung zu - im deutschen Denken offenbar ein Tabubegriff - und die Gewährung von Kompetenzüberschreitungen. Ein wesentlicher Punkt der Nichtzusammenarbeit auf der untersten, keineswegs zu vernachlässigenden Ebene, ist das an den Verwaltungshochschulen bis zum Exzess erlernten Handelns nach präzise abgegrenzter Kompetenz, womit gutgemeinte und sinnvolle Vorhaben an so mancher Schreibtischkante scheitern. Nur bei Großvorhaben wird als Ausnahme i. S. eines Projektes gearbeitet.