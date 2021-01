Alt-Westberlinerin Montag, 11.01.2021 | 15:12 Uhr

Das bringt tatsächlich alles nix. Richtig erkannt. Nehmen wir mal 2018 oder 1998. Wo hat man sich in normalen Jahren mit Atemwegserkrankungen angesteckt? Genau. Zu Hause. Oder im Büro. BVG. Oder in der Schule die Kinder. Oder in der Kita (neben Noro, Läusen, Scharlach...).



Wenn wir das doch wissen, warum wird dann an genau diesen Dingen nix getan? Wir müssen alle zu Hause blieben, in der kleinen, miefigen Bude. Schule: mühsam beigebogen. In Brandenburg geht man weiter zur Schule und in die Kita. Büro. Muss man nix zu sagen, hoffnungslos. BVG - chancenlos. Voll wegen der vorigen Punkte (Büro, Schule, Supermarkt)



In Italien war strikte Ausgangssperre im Frühjahr, die Fallzahlen gingen weiter hoch, die Todesraten auch.



15 km und Arrest bringt nix. Büros zu, nur systemrelevante Produktion offen. Das würde wirken. Aber die FDP ist ja dagegen...