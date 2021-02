Wirtschaft in der Corona-Krise

Neben Friseuren dürfen in Brandenburg ab kommendem Montag auch Blumenläden öffnen. So hat es die Landesregierung in einer Kabinettssitzung beschlossen. Der Opposition ist das zu wenig. Sie fordert konkretere Perspektiven für Wirtschaft und Einzelhandel.

Die Oppositionsfraktionen hatten bereits am Mittwoch in der Plenarsitzung die beschlossenen Öffnungspläne für Wirtschaft und Einzelhandel als unzureichend kritisiert. Die Unternehmer bräuchten dringend konkrete Perspektiven für eine Öffnung, lautet die Kritik. Die Parteien monierten, dass Friseure und Blumenläden öffnen dürfen, Kosmetiker und weiterer Einzelhandel dagegen nicht. Solche Öffnungspläne seien nicht nachzuvollziehen und widersprüchlich.

Der Brandenburger Landtag berät am Donnerstag über Pläne für weitere Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie. Die Linksfraktion fordert, eine Expertenrunde unter Leitung des Wirtschaftsministeriums einzuberufen. Außerdem setzen sie sich dafür ein, zusätzlich zu den Bundeshilfen auch Landesprogramme zur finanziellen Unterstützung zu starten.

Lockerungen in Brandenburg

Brandenburg will in der Corona-Krise mit einem Stufenplan den Bürgern und Unternehmen Perspektiven für Lockerungen schaffen. Ab Montag dürfen neben Friseursalons auch Gartenmärkte, Gärtnereien und Blumenläden wieder öffnen, wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung bekanntgab.

Einen konkreten Zeitplan für weitere Öffnungsschritte gibt es aber noch nicht. Woidke erklärte jedoch am Dienstag: "Aus Brandenburger Sicht sollte in diesem Sinne dem Einzelhandel, den Museen, den Ausstellungen, dem Sport im Außenbereich, den Veranstaltungen unter freiem Himmel eine Perspektive möglichst noch vor Ostern gegeben werden", sagte er. Das sei jedoch abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen, den weiteren Impfungen und der Situation in den Krankenhäusern.