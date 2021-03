Noch im März sollen alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland wieder in die Schule gehen können. Das hat Kultusministerpräsidentin Britta Ernst angekündigt. In Brandenburg gibt es dafür bereits einen Zeitplan. In Berlin weist dieser dagegen noch Lücken auf.

"In der Kultusministerkonferenz sind wir uns einig: Wir wollen, dass noch im März alle Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen - auch wenn es im Regelfall erst mal Wechselunterricht sein wird", sagte Ernst. "Einige Bundesländer, in denen die Inzidenzwerte sehr niedrig sind, werden sich auch für Präsenzunterricht entscheiden", fügte sie hinzu. Gerade der Wechselunterricht ermögliche das Einhalten von Abständen sehr gut.

Das darf uns nicht kalt lassen", sagte Ernst. "Deshalb ist für mich klar, dass wir nicht nur die Grundschulen öffnen müssen, sondern auch an den weiterführenden Schulen zumindest in den Wechselunterricht gehen müssen."

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am am Donnerstag in seiner Rede im Landtag in Potsdam Öffnungsperspektiven für Schulen aufgezeigt. Demnach sollen am 15. März in Brandenburg auch die Schulen der Sekundarstufen 1 und 2 wieder öffnen. Zunächst sei auch für diese Schulen Unterricht im Wechselmodell geplant.

Vom Berliner Senat gibt es dagegen bislang noch keine konkreten Aussagen zur Rückkehr aller Klassenstufen in den Unterricht. Bislang sind in der Hauptstadt die Klassen 1 bis 3 und die Abschlussklassen 10 bis 13 im Wechselunterricht wieder in die Schulen zurückgekehrt. Ab der kommenden Woche sollen auch die Klassen 4 bis 6 wieder Wechselunterricht erhalten.