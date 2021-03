Die Berliner Landesregierung will am Donnerstag über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche zu Corona-Regeln beraten. Demnach soll der Lockdown verlängert werden - und bestimmten Bedingungen sollen aber Lockerungen möglich sein.

Nachdem sich Bund und Länder auf neue Corona-Strategien verständigt haben, will am Donnerstag der Berliner Senat beraten, was das genau für die Hauptstadt bedeutet.



Beschlossen wurde, dass der Lockdown angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen grundsätzlich bis zum 28. März verlängert wird. Allerdings sind abhängig von der Infektionslage eine Reihe von Öffnungsmöglichkeiten vorgesehen, wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länder-Ministerpräsidenten in der Nacht zum Donnerstag mitteilten. Beschlossen wurde eine stufenweise Öffnungsstrategie mit eingebauter Notbremse: Führen einzelne Lockerungen zu einem starken Anstieg der Infektionszahlen in einer Region, werden automatisch alle schon erfolgten Erleichterungen wieder gestrichen.

Der Berliner Senat will sich am Donnerstag darüber austauschen und dann entsprechende Beschlüsse fassen. Es wird erwartet, dass er sich dabei an den Absprachen aus der Bund-Länder-Runde orientiert. Auch in Berlin dürfte es damit erste Lockerungsschritte etwa bei den Kontaktbeschränkungen oder weitere Öffnungen im Handel geben.

Eine für nach 17 Uhr angekündigte Pressekonferenz überträgt rbb|24 im Livestream