Schwer auszuhalten sei die Einsamkeit vor allem, weil sie lange anhalte. In der Beratungsstelle hätten Studierende oft von einer bisher nicht gekannten Erschöpfung berichtet. "Viele empfinden es als Herausforderung, sich aufzuraffen, jeden Tag aufzustehen, um immer in demselben kleinen Schlafzimmer zu studieren." In der Beratungsstelle ist deshalb der Eindruck entstanden, dass die Häufigkeit depressiver Verstimmungen und von gefühlter Isolation unter Studierenden seit Beginn der Pandemie zugenommen habe.

Das Dauerlernen im eigenen Zimmer habe vor allem bei Studienanfängern Gefühle der Einsamkeit entstehen lassen, sagt Stefan Petri, Leiter der Zentraleinrichtung Studienberatung und Psychologische Beratung an der Freien Universität Berlin (FU). "Viele haben ihre Kommilitonen noch nie im richtigen Leben gesehen. Sie wohnen vielleicht seit einem Jahr in Berlin aber kennen ihre Studienkollegen nur von Profilbildern oder aus Videokonferenzen", sagt Petri.

"Ich beobachte vor allem eine krasse Motivationslosigkeit unter den Studierenden, verbunden mit Apathie und Resignation", sagt Iphigenia Andreou. Sie studiert an der FU und arbeitet als Tutorin an der Humboldt Universität (HU) und ist Teil der Initiative Präsenzlehre, die Anfang März eine Petition zur Öffnung der Universitäten gestartet hat. Vielen gehe es derzeit im Studium sehr schlecht, sagt Andreou. "Sie sind sehr isoliert, leben ja nicht bei ihren Familien und meist noch nicht in Partnerschaften. Wer Glück hat wohnt in einer WG." Studienanfänger, die extra nach Berlin gezogen seien, fühlten sich oftmals geradezu isoliert, sagt sie.



In einem Offenen Brief an den Berliner Senat und an die Hochschulleitungen fordert die Initiative, dass im kommenden Sommersemester Präsenzlehre als Wechselmodell und unter Einhaltung der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts stattfinden kann. "Derzeit sind die Universitäten ja wirklich abgeriegelt", sagt Andreou. "Dabei gibt es dort sehr große, schöne Räume, in denen man durchaus kleine Seminare sicher abhalten könnte." Mehr als 1.400 Studierende haben den Brief mittlerweile unterzeichnet [praesenzlehre-berlin.org].

Als besonders frustrierend empfinden sie, dass nun das dritte Semester im Home-Office-Modus bevorstehe und es nach wie vor keine Öffnungsperspektive gebe. "Man sollte uns zumindest sagen, ab wann es wieder möglich sein könnte, an die Uni zu gehen, wenn zum Beispiel alle Professoren geimpft sind oder so und soviel Prozent der Studierenden", sagt Andreou. "Wir befürchten aber, dass das jetzt einfach so beibehalten wird, weil momentan niemand so richtig Verantwortung zu übernehmen scheint."