SSW Berlin Dienstag, 23.03.2021 | 15:03 Uhr

Der Ministerrat in Bayern hat da schon beschlossen:

"Betriebe, Ladengeschäfte, Unternehmen und Behörden bleiben am 1. April 2021 (Gründonnerstag) und am 3. April 2021 (Karsamstag) wie an den Osterfeiertagen geschlossen; am Samstag, den 3. April 2021, wird ausschließlich der Lebensmittelhandel geöffnet."