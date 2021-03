Bild: imago-images/Martin Müller

Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse - Brandenburger Regierung will Regeln für Ostern beschließen

26.03.21 | 07:13 Uhr

Wie können die Menschen in Brandenburg Ostern verbringen? Und was wird aus der Notbremse? Nach der Rolle rückwärts bei den "Ruhetagen" will das Brandenburger Kabinett am Freitag für Klarheit sorgen. Erwogen werden dabei offenbar schärfere Schritte.



Die Brandenburger Landesregierung will am Freitag über mögliche strengere Corona-Beschränkungen über Ostern entscheiden. Dann trete das Kabinett zusammen, um über die Verordnung zu beraten, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Donnerstag mit.



Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Mittwoch im Landtag gesagt, dass die Rücknahme der jüngsten Lockerungen "für die kommenden Wochen nicht ausreichen" wird. Obwohl der Plan der erweiterten Oster-"Ruhetage" zurückgenommen wurde, nannte Woidke die Idee richtig, Mobilität und Kontakte möglichst weitgehend einzuschränken.

Laut Bericht gelockerte Notbremse an Ostern

Am Donnerstag haben laut ""B.Z." die Brandenburger Staatssekretäre bereits eine Beschlussvorlage formuliert. Demnach soll eine verschärfte Notbremse ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 greifen. Sobald dies in Landkreisen und kreisfreien Städten an drei aufeinanderfolgenden Tagen der Fall ist, müssten dort auch Baumärkte, Blumenhändler, Tattoo- und Kosmetikstudios wieder schließen. Sollten in betroffenen Regionen trotzdem die Zahlen weiter ansteigen, dann erwäge der Entwurf auch eine Ausgangsbeschränkung, schreibt die Zeitung. Bislang liegen zwei Brandenburger Landkreise schon seit Tagen über der 200er-Marke (Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz).

Offenbar zusätzliche Einschränkungen in den Horten

An der Notbremse ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 soll sich laut Entwurf nichts ändern, schreibt die Zeitung weiter. Somit bliebe die Regelung bestehen, dass in betroffenen Regionen alle Geschäfte außer Supermärkten, Apotheken, Drogerien, Baumärkten und Floristen schließen müssten, auch Museen und Bibliotheken. Inzwischen überschreiten sieben Landkreise den 100er-Wert: Potsdam-Mittelmark, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Oberhavel, Oder-Spree, Teltow-Fläming und Spree-Neiße. Hinzu kommt noch die kreisfreie Stadt Cottbus. Über die Osterfeiertage (2. bis 5. April) soll die bisherige Notbremse aber gelockert werden, zumindest in jenen Städten und Landkreisen, die lediglich die 7-Tage-Inzidenz 100 überschreiten, schreibt die "B.Z." weiter. Dann sollen sich auch hier Mitglieder von zwei Haushalten noch zu privaten Feiern und im öffentlichen Raum treffen dürfen. Wie viele Personen das insgesamt sein dürfen, ist noch unklar. Vor und nach Ostern sowie in Regionen mit 200er-Inzidenz sind weiterhin nur Treffen mit einer haushaltsfremden Person erlaubt. Auch im Bildungsbereich soll sich laut Entwurf etwas ändern. Der "B.Z." zufolge sollen nach der Aufhebung der Präsenzpflicht in den Schulen Horte keine Kinder mehr betreuen dürfen, die nicht im Präsenzunterricht sind. Sie sollen auch keinen Anspruch auf Notbetreuung haben.



Neuer Höchststand bei Neuinfektionen

Zudem wurde schon bekannt, dass Modellprojekte in den Brandenburger Kommunen Spielräume mit Corona-Tests und der "Luca-App" zur Kontaktverfolgung ermöglichen sollen. Die Landeshauptstadt Potsdam bereitet sich auf ein Modellprojekt vor, um eine sichere Öffnung von Handel und Gaststätten zu ermöglichen. Dort soll ab Samstag (27. März) zunächst Einkaufen weiter erlaubt sein - aber nur mit negativem Corona-Test und mit einem schon vorher vereinbarten Termin. Auch Cottbus plant ein Modellprojekt.



Die Zahl neuer Infektionen stieg in Brandenburg am Donnerstag so stark wie zuletzt im Januar. Die Gesundheitsämter meldeten innerhalb eines Tages 778 neue Fälle. Das Impfen kommt derweil voran: Jeder Zehnte in Brandenburg hat eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten, wie das Innenministerium mitteilte. Mit einem Anteil der Erstimpfungen an der Bevölkerung von 10,2 Prozent lag Brandenburg über dem Bundesdurchschnitt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt Brandenburg bei Zweitimpfungen aber mit Schleswig-Holstein im Ländervergleich hinten.



