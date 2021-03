Pitou Hunter Berlin Freitag, 05.03.2021 | 13:44 Uhr

Ich drücke auch fest die Daumen, dass die Eltern mit ihrer Klage erfolgreich sein werden. Die Schulen sollten absolute Priorität bei den Öffnungsstrategien haben. Statt dessen muss ich meinem Kind (Mittelstufe) sagen, dass es keinen Plan für seine Klassenstufe gibt und wie abwarten müssen, wann es - wenigstens in Teilzeit - aus dieser wahnsinnigen Isolation und dem irren Zusammenschluss von Schlafzimmer und Klassenzimmer heraus kommen wird. Es tut mir so leid für mein Kind, dass es sich tapfer durchschlägt und dann doch regelmäßig in Tränen aufgelöst an seine Grenzen stößt. So wie so viele Kinder die zur Zeit langsam aber sicher in psychischer Hinsicht 'zerbröseln'. Der Preis der hier gezahlt wird, lässt sich nicht durch finanzielle Überbrückungshilfen ausgleichen. Ich bin sehr enttäuscht von der Planlosigkeit unserer Landes- und Bundesregierung (nicht nur) in Sachen Bildung . Mit regelmäßigen Testungen und einer vernünftigen Impfstrategie hätte es was werden können, aber so ...