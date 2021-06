Diejenigen, die vor dem 10. Juni ihre zweite Corona-Impfung in einem Impfzentrum oder von einem mobilen Impf-Team in Brandenburg erhalten haben, können mit Post rechnen. Das Land sendet ihnen ihren Impfnachweis nach Hause.

Das Land Brandenburg beginnt am Freitag damit, den digitalen Impfnachweis per Post an alle Personen zu verschicken, vor dem 10. Juni ihren vollständigen Impfschutz in einem Impfzentrum oder durch ein mobiles Impf-Team in Brandenburg erhalten haben.

Bis Ende kommender Woche sollen nach Auskunft des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg schrittweise insgesamt rund 400.000 Briefe mit entsprechenden Codes versandt werden.

Geimpfte können diesen QR-Code in Form des Papierausdrucks als Impfnachweis vorlegen oder den QR-Code in ihr Smartphone einlesen, zum Beispiel in die speziell dafür vorgesehene CovPass-App. Der digitale Nachweis kann auch in der offiziellen Corona-Warn-App des Bundes angezeigt werden.