Das Impfzentrum an der Messe Berlin soll entgegen früherer Planungen bis mindestens Februar offengehalten werden. Dies kündigte die geschäftsführende Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) auf Twitter an. Das Impfzentrum am ICC werde wie geplant ausgebaut, so dass das Angebot an diesem Standort verdoppelt werde, schrieb Kalayci.