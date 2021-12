2G plus Maske auf allen Weihnachtsmärkten, starke Kontaktbeschränkungen für Treffen mit Ungeimpften und höchstens 5.000 Personen bei Großveranstaltungen im Freien: Diese und weitere Corona-Regeln müssen die Menschen in Berlin ab Mittwoch beachten.

In Berlin gelten von Mittwoch an schärfere Corona-Regeln. Mit Maßnahmen wie strengeren Obergrenzen bei Veranstaltungen, Kontaktbeschränkungen bei privaten Treffen oder einem Tanzverbot in Clubs und Diskotheken will der Senat die Zahl der Neuinfektionen eindämmen.

Neu ist auch, dass nun generell auf Weihnachtsmärkten die 2G-Regel gilt - plus Maskenpflicht. Manche Veranstalter haben bereits von Anfang an auf die schärferen Kontrollen gesetzt, andere hatten sich an der 3G-Regelung für Wochenmärkte orientiert. Wegen der Verschärfung der Corona-Regeln ist der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz jetzt umzäunt und die Besucher werden an den fünf Ein- und Ausgängen kontrolliert. Bislang war der Weihnachtsmarkt offen zugänglich, es herrscht Maskenpflicht.