Nora Montag, 06.12.2021 | 19:18 Uhr

Es wird Zeit, eigentlich ist es zu spät, weil es gar nich so weit kommen durfte. Man hätte gleich Einhalt gebieten sollen, egal, ob Wahlkampf ist oder nicht. Manchen Menschen muss man es verbieten, weil sie es nicht verstehen, wenn man ihne sagt "lass das ma". Es gibt halt diese Typen, und das hängt auch mit der Sozialisation zusammen. Wenn einem jahrzehntelang gesagt wird, was man zu tun oder zu lassen habe, dann muss man sich nicht einbilden, dass diese Generationen noch mal umlernen und sich still ins Eckchen setzen, nachdenken, und zum Schluss kommen, was richtig oder falsch ist. Sorry. Hunde-Didaktik: sitz, platz, bleib...



Notlage ausrufen, maßregeln, fertig.



Anderes Beispiel: Wie oft hat man den Kerlen gesagt, sie sollen beim Pinkeln sitzen? Ok, hat NICHT funktioniert. Schafft man auf dem Herren-Klo das Sitzklo ab und stellt ein Pissoir auf, gibt es keine Zweifel mehr, was zu tun ist. Größere Geschäfte gehen dann halt nicht mehr... wer nicht hören will, muss fühlen!