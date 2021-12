Der deutsche Bundestag hat am Freitag eine Impfpflicht für Menschen beschlossen, die in Kliniken, Praxen oder Pflegeheimen arbeiten. Die Pflicht soll ab Frühjahr gelten. Eine Übersicht, was das für Beschäftigte in Berlin und Brandenburg bedeutet.

In Berlin und Brandenburg dürfte die Impfpflicht mehr als 200.000 Personen betreffen, diese Statistik übermittelte die Bundesagentur für Arbeit dem rbb auf Anfrage (siehe Grafik). Die tatsächliche Zahl dürfte jedoch noch höher liegen, da beispielweise Selbstständige oder Leiharbeiter:innen in der Statistik nicht enthalten sind.

Die Impfpflicht gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen, in denen besonders durch Covid-19 gefährdete Menschen wohnen, behandelt oder betreut werden. Zu diesen Einrichtungen zählen unter anderem Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Tageskliniken, Arztpraxen, Rettungsdienste, Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen zur Betreuung von Menschen mit Behinderungen oder sozialpädagogische Zentren. Auch für ambulante Pflegedienste gilt die Impfpflicht. Eingeschlossen sind auch Beschäftigte von externen Dienstleistern in diesen Einrichtungen, also zum Beispiel das Personal von Reinigungsfirmen oder Mitarbeitende von Fahrdiensten, die in einer Klinik arbeiten. Ausnahmen von der Impfpflicht gibt es nur für Personen, die aus medizinischer Sicht nicht geimpft werden können - sie müssen ein dementsprechendes Attest vorlegen.

In dem am Donnerstag vorgelegten Gesetzentwurf wird die nun beschlossene Impfpflicht für das Gesundheitswesen damit begründet, dass dem Personal in Gesundheitsberufen eine "besondere Verantwortung" zukomme. Grund für diese Einschätzung sei der Kontakt mit sogenannten "vulnerablen Gruppen". Das sind Personen, die ein hohes Risiko für einen schweren, schwersten oder tödlichen Covid-19 Krankheitsverlauf haben. Geimpfte Personen können sich zwar auch mit dem Coronavirus anstecken, sie haben aber ein geringeres Risiko für einen schweren Verlauf und vor allem eine geringere Wahrscheinlichkeit, das Virus weiterzugeben.

Letzteres ist das entscheidende Argument für die Pflicht. In Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen sei es seit Beginn der Pandemie immer wieder zu Corona-Ausbrüchen mit teilweise hohen Todesfallzahlen gekommen, die von außen in die Einrichtung eingetragen wurden, heißt es im Gesetzentwurf. Auch in Berlin und Brandenburg gab es alleine im vergangenen Monat mehrere solcher Infektionsketten in Heimen, in denen auch ungeimpfte Mitarbeiter tätig gewesen sein sollen. In einem Seniorenheim in Altenhof (Barnim) starben infolgedessen 16 Bewohner, in Berlin-Lichtenberg zwei. Infiziert hatten sich jeweils rund 40 Personen.