Alle Brandenburger Schüler müssen seit Montag wieder in die Klassenzimmer gehen, es gilt wieder die Präsenzpflicht. Ohnehin blieben nur wenige zu Hause, während sie ausgesetzt war. Doch eine Regel gilt auch weiterhin.



In Brandenburg müssen alle Schülerinnen und Schüler ab Montag wieder in die Schule kommen - die Präsenzpflicht tritt dann wieder in Kraft. Sie war in Brandenburg Ende November wegen der Corona-Pandemie in den Jahrgangsstufen 1 bis 5, 7 und 8 sowie in Leistungs- und Begabungsklassen aufgehoben worden. Davon hatten nach Angaben des Bildungsministeriums aber nur wenige Eltern Gebrauch gemacht.