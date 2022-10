Berliner Gesundheitssenatorin vor Senatssitzung - Gote verteidigt Vorschlag zu Maskenpflicht

Di 18.10.22 | 10:35 Uhr

dpa/Christoph Soeder Audio: Radioeins | 18.10.2022 | Kerstin Hermes und Julia Menger im Gespräch mit Ulrike Gote | Bild: dpa/Christoph Soeder

Amtsärzte und Krankenhausgesellschaft sind dafür - der Vorschlag von Berlins Gesundheitssenatorin, zur Maskenpflicht in Innenräumen zurückzukehren, stößt aber auch auf deutliche Kritik. Am Dienstag will der Senat über strengere Regeln beraten.

Vor der Sitzung des Berliner Senats am Dienstag hat Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) ihre Pläne für eine erneute Maskenpflicht verteidigt. Gote sagte Radioeins vom rbb, das, was man jetzt machen wolle, sei mit den Maßnahmen aus vorherigen Wintern gar nicht zu vergleichen. Es gehe um sehr milde Maßnahmen. So solle die Maskenpflicht nur in einigen ausgewählten Bereichen gelten. Wenn man sich das Gesamtbild der Corona-Lage anschaue, dann sehe man, dass jetzt gehandelt werden müsse. So habe auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gesagt, dass man jetzt sanft bremsen könne, um nicht mit einer Vollbremsung in den Herbst gehen zu müssen. Der Berliner Senat berät am Dienstag über Gotes Vorschlag, die Maskenpflicht wieder zu verschärfen.

dpa/Marijan Murat Steigende Inzidenz - Nonnemacher will Maskenpflicht zunächst in Geschäften und Behörden Die Corona-Zahlen steigen - Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher hält mehr Schutzmaßnahmen für nötig. Innenminister und CDU-Landeschef Stübgen warnt währenddessen vor voreiligen Entscheidungen.

Vorschlag: Pflicht in Innenräumen, die oft von Menschen aufgesucht werden

Vergangene Woche hatte die Gesundheitssenatorin empfohlen, Stufe 2 des dreistufigen Corona-Fahrplans in Kraft zu setzen. Demnach würde eine Maskenpflicht in Innenräumen gelten, die in der Regel oft von Menschen aufgesucht werden. Betreffen könnte das etwa Geschäfte oder öffentliche Gebäude wie Museen, Bibliotheken oder Hochschulen. Im Moment gilt die Maskenpflicht in Berlin im öffentlichen Personennahverkehr. Die Gesundheitssenatorin argumentiert, man müsse jetzt präventiv handeln, um eine Überlastung des Gesundheitswesens in ein paar Wochen zu verhindern. Innerhalb der rot-grün-roten Koalition hatte Gotes Vorstoß, der in der vergangenen Woche einen Tag nach einer Senatssitzung kam, einige Irritationen ausgelöst.

Senat Berlin/rbb24 Corona-Grafiken - Das sind die aktuellen Fallzahlen in Berlin und Brandenburg Die Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg: Wie viele Covid-19-Erkrankte liegen in den Kliniken? Wie entwickelt sich die Lage? Alle wichtigen Erkenntnisse in ständig aktualisierten Grafiken. Von Haluka Maier-Borst, Jenny Gebske, Arne Schlüter und Sophia Mersmann

Amtsärzte-Verband befürwortet Rückkehr zur Maskenpflicht

Am Dienstag lag die offizielle Sieben-Tages-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 687,5. 209 weitere Menschen starben demnach binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Angesichts steigender Infektionszahlen fordern auch die Amtsärzte eine Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen. "Wir brauchen jetzt eine Maskenpflicht in Innenräumen wie Supermärkten, Geschäften und öffentlichen Gebäuden", sagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Nießen, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Dienstagsausgaben). "Die Länder sind am Zug, die Maskenpflicht sofort umzusetzen. Sonst droht eine Überlastung des Gesundheitssystems." Dann drohe auch "eine Überlastung der Bereiche mit patientennahem Kontakt wie Kliniken", sagte Nießen. Sollte die Sieben-Tages-Inzidenz über 1.000 pro 100.000 Einwohner klettern, müsse auch eine Maskenpflicht für Bars, Gastronomie und Restaurants in Betracht gezogen werden. "Dann haben wir nämlich in Wirklichkeit eine Inzidenz von 3.000", sagte der Verbandschef, der seinen Worten zufolge von einer hohen Dunkelziffer ausgeht. Viele Menschen gingen bei einem Corona-Verdacht nicht mehr zum Arzt, um einen PCR-Test zu machen, sondern machten nur noch einen Schnelltest. "Diese fließen aber nicht in die Statistik ein", sagte Nießen.

Landesregierungen entscheiden

Auch der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, hatte am Wochenende für eine rasche Einführung der Maskenpflicht in Innenräumen plädiert. Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen stünden die Kliniken derzeit "mit dem Rücken zur Wand", sagte er in einem Interview. In den meisten Kliniken sei ein Normalbetrieb bereits "nicht mehr möglich". Nach aktueller Rechtslage müssen die Bundesländer jeweils für sich entscheiden, ob sie etwa die Maskenpflicht verschärfen. Grundlage dafür ist das aktuelle Infektionsschutzgesetz.

Sendung: Radioeins, 18.10.2022, 07:40 Uhr