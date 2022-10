Vorstoß von Gesundheitssenatorin Gote - Giffey äußert sich zurückhaltend zur Maskenpflicht in Innenräumen

Do 13.10.22 | 12:32 Uhr

Bild: dpa/F.Sommer

Eine Maskenpflicht in Innenräumen ist in den vergangenen Tagen immer häufiger gefordert worden. Am Mittwoch sprach sich die Berliner Gesundheitssenatorin Gote dafür aus. Regierungschefin Giffey sieht einen solchen Schritt allerdings skeptisch.



Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat zurückhaltend auf den Vorstoß von Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) reagiert, angesichts steigender Corona-Zahlen die Maskenpflicht wieder zu verschärfen. "Aktuell handelt es sich um einen Vorschlag von Senatorin Gote, der noch nicht im Senat besprochen wurde", sagte Giffey am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es seien viele Punkte offen.

"Beispielsweise bedarf es einer Datengrundlage, um eine etwaige Verschärfung der Maßnahmen zu begründen und um eine gemeinsame Haltung zum weiteren Vorgehen zu erreichen", sagte Giffey. Sie verwies darauf, dass es für das Auslösen der zweiten Stufe des neuen Corona-Fahrplans, was zum Beispiel eine Maskenpflicht in bestimmten Innenräumen zur Folge hätte, einer Anpassung der entsprechenden Verordnung durch den Berliner Senat bedürfe.

Gote will Maskenpflicht in Innenräumen

Gote hatte am Mittwoch deutlich gemacht, dass sie wegen zunehmender Corona-Zahlen und der steigenden Belastung für das Gesundheitssystem eine Maskenpflicht in Innenräumen für nötig hält. Das könnte etwa Geschäfte oder öffentliche Gebäude wie Museen betreffen. "Den Vorschlag meiner Verwaltung werden wir in der nächsten Senatssitzung beraten", sagte Gote. Das wäre am kommenden Dienstag.

Ein am Mittwoch vorgestelltes Corona-Konzept des Berliner Senats für den Herbst und Winter sieht vor, dass ein Stufenmodell eingeführt wird. Die erste Stufe bezeichnet die aktuell gültigen Maßnahmen, die seit dem 1. Oktober gelten. Stufe zwei würde eine Rückkehr zur Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen "bestimmter Bereiche" bedeuten - was Gote vorschlägt. Auf Stufe drei können weitere bestimmte Bereiche hinzukommen.



Der Drei-Stufen-Plan soll greifen, bevor eine epidemische Lage auf Landesebene festgestellt, also Berlin zum Hotspot erklärt würde. Letzteres müsste das Abgeordnetenhaus beschließen, für die Stufen reicht jeweils ein Beschluss des Senats.



Die Zahl der Corona-Patienten, die in Berliner Krankenhäusern behandelt wurden, ist zuletzt deutlich gestiegen. Nach Stand von Mittwoch gab es in den Berliner Krankenhäusern 875 Patienten mit einer Corona-Erkrankung oder -Infektion, davon wurden 53 auf Intensivstationen behandelt. Vor zwei Wochen waren es 526 Patienten mit Corona und 41 auf Intensivstationen.



Sendung: Inforadio, 13.10.2022, 12:00 Uhr