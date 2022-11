Corona-Regeln verlängert - Masken- und Isolationspflicht gilt in Brandenburg weiterhin

Di 22.11.22 | 11:59 Uhr

dpa/Monika Skolimowska Audio: rbb24 Inforadio | 22.11.2022 | Ronald Schleif | Bild: dpa/Monika Skolimowska

Während einzelne Bundesländer die Corona-Isolationspflicht und auch die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abschaffen, bleibt es in Brandenburg dabei: Das Kabinett hat am Dienstag die Corona-Maßnahmen um vier Wochen verlängert.

Die Corona-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wird in Brandenburg weiter gelten. Die Landesregierung hat die entsprechende Corona-Schutzverordnung am Dienstag um weitere vier Wochen bis zum 21. Dezember verlängert, wie die Staatskanzlei nach der Kabinettsitzung mitteilte.



Die Landesregierung musste sich mit dem Regelwerk beschäftigen, da es am Donnerstag ausläuft. Fahrgäste müssen damit auch weiterhin in Bussen und Bahnen im Nahverkehr FFP2-Masken tragen. Gleiches gilt für Besucher von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose. Der Bund schreibt die Masken bis April auch für Fahrgäste im öffentlichen Fernverkehr und Besucher von Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen vor.

Lage in den Krankenhäusern entspannt sich

Schleswig-Holstein hatte angekündigt, im Nahverkehr im Norden die Pflicht möglicherweise nicht über das Jahresende hinaus zu verlängern. Brandenburgs Gesundheitsministerium sieht den Vorstoß jedoch skeptisch: "Wir befürworten ein einheitliches Vorgehen bei den Corona-Maßnahmen", sagte ein Behördensprecher.



Auch die Isolationspflicht von mindestens fünf Tagen, die nicht mit der Corona-Verordnung geregelt wird, gilt in Brandenburg weiter. Für Kontaktpersonen gilt dabei keine Quarantänepflicht. Brandenburg orientiert sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums weiter an Vorgaben des Bundes. Auch in diesem Punkt halte man ein bundesweit einheitliches Vorgehen für richtig, begründete der Ministeriumssprecher die Haltung Brandenburgs. Dagegen haben Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein diese Regel gekippt, auch Hessen hat dies vor.



Zahl der Corona-Patienten ist rückläufig

In den Krankenhäusern gebe es im Vergleich zu Mitte Oktober erfreulicherweise eine spürbare Entspannung, sagte der Sprecher weiter. Allerdings steige das Infektionsrisiko für Atemwegserkrankungen generell wieder.



Am 20. Oktober war mit 998 Covid-19-Patienten in Kliniken fast der Schwellenwert von 1.000 erreicht. Inzwischen liegt dieser Wert bei 454 (Stand Dienstag, 22. November). Die Corona-Ampel zur Lage in den Krankenhäusern zeigt aktuell in zwei Bereichen grün und in einem Bereich gelb. Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 22. November 2022, 19:30 Uhr