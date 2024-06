Do 13.06.24 | 14:37 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat den kroatischen Angreifer Ivan Prtajin verpflichtet. Das teilte der Fußball-Bundesligist aus Köpenick am Donnerstag mit.

Prtajin wechselt vom Zweitligaabsteiger SV Wehen Wiesbaden zu den Eisernen. Mit seinem Treffer im Relegationsrückspiel gegen Jahn Regensburg, der den Abstieg Wiesbadens in die dritte Liga zwar nicht verhindern konnte, erzielte der 28-Jährige sein 100. Profi-Tor.

"Ich glaube daran, dass ich mit meiner Erfahrung und meinem Spielstil als Stürmer dem Klub weiterhelfen kann", sagte Prtajin. "Mit Ivan bekommen wir einen sehr umworbenen, kopfballstarken, robusten und laufstarken Stürmer zu uns. Er will und wird sich in der Bundesliga beweisen und unserer Torgefährlichkeit und Flexibilität im Sturm guttun", wird Unions Geschäftsführer Sport, Oliver Ruhnert, in der Klubmitteilung zitiert.