Siegesserie der Berlin Adler reißt in Dresden - auch Rebels verlieren

Die Berlin Adler haben nach zuvor drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage in der German Football League (GFL) kassiert. Bei den Dresden Monarchs verloren die Hauptstadt-Footballer am Samstagnachmittag mit 32:44 (12:14, 8:13, 6:10, 6:7).

Damit erging es den Adlern so wie allen bisherigen Gegnern der Sachsen in dieser Spielzeit. Denn für die Monarchs war es der vierte Sieg im vierten Spiel. Der Halbfinalist der Vorsaison steht damit auf Platz zwei in der Gruppe Nord der GFL.

Vor den Dresdnern liegen nur die ebenfalls ungeschlagenen Potsdam Royals. Der amtierende Meister aus Brandenburg hat an diesem Wochenende spielfrei. Am 29. Juni (15 Uhr) kommt es dann im Stadion im Sportpark Luftschiffhafen in Potsdam zum Spitzenspiel gegen die Monarchs.

Die Berlin Adler liegen derweil mit nun drei Siegen und drei Niederlagen im Tabellenmittelfeld der Gruppe Nord. Nach dreiwöchiger Spielpause geht es für sie am 13. Juli um 16 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei den Munich Cowboys weiter.