Fußball-Zweitligist Hertha BSC startet am Samstag in die neue Saison. Trainer Cristian Fiél scheint sich bereits auf eine Startelf festgelegt zu haben, die zwar zu seinem Fußball passt, aber Fragezeichen offen lässt. Marc Schwitzky wagt eine Prognose.

Das Ziel von Hertha BSC für die kommende Saison ist klar: die Rückkehr in die erste Liga. "Vielleicht machen wir in zehn Monaten ja eine Aufstiegsfeier", ließ Interimspräsident Fabian Drescher bei der Saisoneröffnung am Sonntag die Berliner Ambitionen durchscheinen.

Ein positiver Saisonstart könnte dafür ein Schlüssel sein. Und so wird Neu-Trainer Cristian Fiél alles daran setzen, den Auftakt gegen den SC Paderborn am kommenden Samstag siegreich zu gestalten. In der Saisonvorbereitung hat sich eine mehrheitlich klare Startelf ergeben – doch es bleiben Fragezeichen.