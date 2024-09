So 22.09.24 | 14:16 Uhr

Ibrahim Maza hat sich wohl gegen eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft entschieden. Wie Hannes Wolf am Sonntagvormittag in der Fernsehsendung "Doppelpass" sagte, wird das Hertha-Talent künftig für Algerien auflaufen.

"Er hat die Nummer 10 bei Hertha, schießt Tore, war zuletzt bei uns und wird sich jetzt trotzdem für Algerien entscheiden", erklärte der Cheftrainer der U20-Nationalmannschaft des DFB. Das läge vor allem an der starken Konkurrenz auf der Position des 18-Jährigen. Maza habe das Gefühl, die Position sei vor allem wegen Ausnahmespielern wie Florian Wirtz und Jamal Musiala fest besetzt.