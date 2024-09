Das positive Fazit scheint erst einmal überraschend, schließlich fiel das Ergebnis der Brandenburger Para-Medaillenschmiede eigentlich wesentlich schlechter aus als noch bei den letzten Paralympics in Tokio. Dort hatte der BPRSV einen Erfolg nach dem anderen gefeiert und am Ende insgesamt doppelt so viele Medaillen geholt wie nun in Paris.

Dass die Verantwortlichen trotzdem zufrieden sind, liegt wohl vor allem daran, dass sie genau damit bereits gerechnet haben. "Wir hatten schon vorausgesagt, dass es nicht so einfach sein wird, das Ergebnis aus Tokio zu wiederholen. Und so ist es auch gekommen", erklärt Paulo.

Zum einen hätte bei den Spielen in Japan einfach alles gepasst, während nun viel Pech dabei gewesen wäre, sagt der Stützpunktverantwortliche. So hatte zum Beispiel Dressur-Reiterin Martina Benzinger ihren Start in Paris kurzfristig absagen müssen, nachdem ihre Stute überraschend verstorben war. Sie galt als sichere Medaillenkandidatin. Auch die Cottbuser Leichtathletin Frances Herrmann spielt sonst eigentlich immer oben mit, war nun aber kurz vor den Wettkämpfen erkrankt und wurde mit eingeschränktem Leistungsvermögen nur Fünfte.

Hinzu kamen zahlreiche vierte Plätze, bei denen BPRSV-Athletinnen und -Athleten teilweise nur haarscharf an einer Medaille vorbeischrammten. "Ein vierter Platz ist auch sehr gut und man gehört zur Weltspitze. Aber es gibt eben auch immer ein weinendes Auge, wenn man so knapp am Podium scheitert," sagt Paulo.