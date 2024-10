So 06.10.24 | 14:26 Uhr | Von Antonia Hennigs und Shea Westhoff

Eduard "Ede" Geyer - die Trainerikone wird 80 Jahre alt. Seine Stimme war nie zu überhören. Am Montag wird er 80 Jahre alt, und nicht nur seine ungefilterten Sprüche bleiben unvergessen. Von Antonia Hennigs und Shea Westhoff

Nur mal zur Erinnerung, was für eine Zeit das war, als Ede Geyer den damaligen Provinzklub Energie Cottbus in die Bundesliga führte: Damals wurde der Fußball zunehmend geprägt von den Assauers, Calmunds und Hoeneßen des Geschäfts, allesamt aus dem Westen, natürlich. Über den Fußball im Osten wurde nur noch wenig gesprochen.

Und dann, im Jahr 2000, drängte "Ede Gnadenlos" mit seinem Provinzklub aus der Lausitz in die Liga. Ungemütlicher Fußball war das, aber erfolgreich. "Wenn sich jemand dehnen will, soll er nach Dänemark fahren. Bei mir wird gelaufen, da kann keiner quatschen", beschrieb Geyer seine Trainingseinheiten. Es sind ja genau diese Geschichten, die verdrossenen Fußballromantikern im Osten wie im Westen als wohlige Erinnerung dienen, dass sich harte Arbeit und Leidenschaft auszahlen können. Und genau dafür stand und steht Eduard Geyer, der am Montag 80 Jahre alt wird.