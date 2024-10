In der Frauen-Bundesliga haben die Fußballerinnen von Turbine Potsdam die nächste Niederlage kassiert. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Kurt Russ verloren die Brandenburgerinnen zuhause gegen die SGS Essen mit 0:3 (0:2) und müssen nach sechs Spieltagen weiter auf ihren ersten Punktgewinn und das erste Tor der neuen Spielzeit warten.

Nach dem katastrophalen Saisonstart hatte sich Turbine am vergangenen Sonntag vom Trainer-Duo Marco Gebhardt und Dirk Heinrichs getrennt und kurz darauf Russ als neuen Coach vorgestellt. Der Österreicher erklärte im rbb|24-Interview , er wolle den Fokus auf die Offensive und Chancenerarbeitung legen.

Doch wirkliche Toraktionen der Heimmannschaft waren im Karl-Liebknecht-Stadion in der Anfangsphase gegen Essen Mangelware. Nur selten gelang es den Aufsteigerinnen ihre Angriffe auszuspielen. Dafür funktionierte das Pressing ordentlich und die Defensivreihen standen gut. Neu-Trainer Russ zeigte sich dabei an der Seitenlinie sehr aktiv, lief hin und her und gab lautstarke Anweisungen.