Seit vielen Jahren investiert Alba Berlin stadtweit in die Jugendarbeit. Doch nirgendwo sonst geschieht das so vielschichtig wie in der Gropiusstadt. Dort geht das Engagement des Basketball-Bundesligisten weit über die Talentsuche hinaus. Von Lukas Witte

Mittendrin: Michael Huber. Der Jugendtrainer ist hier Albas Kiezkoordinator. Er kennt hier fast jeden, spricht mit den Eltern, Coaches und den Kids, bevor er selbst das Training einer der älteren Mannschaften übernimmt. "Ich bin jeden Tag im Einsatz, sieben Tage die Woche, immer in unterschiedlichen Funktionen und Umfängen", sagt er. "Es ist mehr als nur eine Arbeit. Es ist eine Leidenschaft geworden, weil man von den Kindern wahnsinnig viel zurückbekommt. Man erlebt jeden Tag in der Halle, wie sie lachen, lächeln und diese Freude, die wir ihnen vermitteln, auch zurückgeben."

In der Sporthalle der Lisa-Tetzner-Grundschule in Gropiusstadt dreht sich dienstags und donnerstags alles um Basketball. Immer wieder geht die Tür auf und das nächste Kind kommt mit strahlendem Gesicht voller Vorfreude auf das Training hinein. Teilweise wird es so voll, dass sogar drei Teams verschiedener Altersklassen sich die Halle teilen müssen.

Seine Arbeit in der Gropiusstadt ist ein Full-Time-Job. Denn nirgendwo sonst ist das Jugend- und Nachwuchsangebot von Alba Berlin so umfangreich wie im Süden Neuköllns. 14 Coaches sind dort für den Basketball-Bundesligisten im Einsatz. Sie betreuen nicht nur die elf eigenen Vereinsmannschaften am Nachmittag und Abend, sondern gehen tagsüber auch an die vielen kooperierenden Schulen und Kitas, begleiten dort den Unterricht und geben Basketball-AGs. Mehr als 2.600 Kinder werden im Bezirk so jede Woche durch Alba in Bewegung gebracht.

Es ist das Paradebeispiel für die Nachwuchsidee des Klubs: Bereits in den Bildungseinrichtungen sollen die Kinder und Jugendlichen mit dem Angebot in Berührung gebracht werden und so möglicherweise den Weg in eine der Vereinsmannschaften finden.

"Wir sind in dem Sinne ein Leuchtturmprojekt, dass wir ein ganzheitliches Bild von dem zeichnen wollen, was die Kinder den ganzen Tag beschäftigt. (…) Der Sport ist für uns dabei mehr als nur die Perspektive, irgendwann Profi zu werden, sondern Sport hat einen sozialen Background, eine gesundheitliche Komponente und viele weitere verschiedene Aufgaben, die weit über den klassischen Leistungssport hinausgehen", erklärt Huber.