Zuletzt konnte die "alte Dame" sogar drei Spiele am Stück nicht gewinnen. Bei allen vielversprechenden Ansätzen vergaß die Mannschaft, die harte Währung des Fußballs – Punkte – einzusammeln. Hertha agierte immer mehr wie ein schlampiges Genie: zu allem in der Lage, doch viel zu selten wirklich zwingend darin. In den meisten bisherigen Partien war nicht der Gegner das Problem, der Hauptstadtklub stellte sich selbst ein Bein und kann von Glück reden, nicht bereits aus der Kandidatenliste für die Aufstiegsplätze herausgestolpert zu sein.

Es war in den letzten Wochen oftmals geradezu frustrierend, der Mannschaft von Hertha BSC beim Spielen zuzusehen. In eigentlich jeder Partie der laufenden Saison haben die Berliner ihre für Zweitligaverhältnisse enorme Klasse aufblitzen lassen. Unter Trainer Cristian Fiél hat sich ein blau-weißes Fußball-Ballett aus technischen Ausnahmekönnern zusammengefunden, das Gegner schwindelig spielen kann. Kann. Und doch hatte Hertha nach 13 Ligaspielen erst fünf Siege verbucht und mäanderte so im Tabellenmittelfeld der überaus engen 2. Bundesliga.

Hertha BSC zeigt sich weiter auswärtsstark in dieser Saison, siegt in einem lange Zeit offenen Spiel beim 1. FC Magdeburg und ist zurück im Aufstiegsrennen. Fast genauso wichtig: Das Comeback des Fabian Reese.

Gegen den 1. FC Magdeburg nahm Trainer Fiél zwei wichtige Änderungen vor. Personell konnte er wieder auf Toni Leistner zurückgreifen. Der erfahrene Kapitän kehrte nach überstandenem Muskelfaserriss in die Startelf zurück und verlieh Herthas Innenverteidigung eine neue Stabilität. Zwar sah auch der 34-Jährige beim Gegentor zum zwischenzeitlichen 0:1 alles andere als gut aus, doch über die gesamte Spielzeit war Leistner durch sein Stellungsspiel und Zweikampfverhalten ohne Zweifel ein Sicherheitsfaktor. Seine Rückkehr ist von enormem Wert und sollte nicht das einzige Comeback an jenem Abend gewesen sein.

"Wir müssen mehr das Spiel lesen und manchmal besser in unserer Position bleiben und nicht überall hin- und herlaufen. Ich, auch die anderen - wir wollen immer unseren Mitspielern helfen. Das ist gut, trotzdem müssen wir mehr in der Position bleiben", analysierte Michael Cuisance nach dem 2:2 gegen Ulm. Der spielerisch so beschlagenen Hertha-Elf mangelte es bislang zu oft an taktischer Disziplin und nötiger Reife. Bei allem Talent und Willen besinnt sich das Team zu selten darauf, ein Spiel zu beruhigen und die einfachen Dinge gut zu machen.

Stimmen die Grundtugenden, tut man sich mit der Schippe oben drauf wesentlich leichter. Weil Hertha es zuvor so souverän gestaltete, fiel die Mannschaft nach dem überraschenden 0:1-Gegentreffer in der 48. Minute in kein Loch. Im Gegenteil, die Berliner wirkten im Anschluss zwingender als jemals zuvor in dem Spiel. "In so einem Hexenkessel musst du einen kühlen Kopf bewahren – wir sind nicht hektisch geworden und haben unseren Plan weiter durchgezogen", so Leistner nach Abpfiff.

Das 1:1 fiel durch einen hohen Ballgewinn und einfachen Pass von Jonjoe Kenny auf Derry Scherhant, der es dann sehenswert per eleganten Schlenzer ins lange Toreck löste. Der Schuss ist individuelle Klasse, doch die Balleroberung Kennys und die Strafraumbesetzung Herthas im Vorfeld die nötige Arbeit, die nun einmal geleistet werden muss, um alles danach so schnörkellos aussehen zu lassen.

Das 2:1 wirkt wie ein regelrechtes Wunder, da Hertha in den letzten Jahren nahezu keine Tore nach Eckbällen erzielte. Die punktgenaue Hereingabe und einstudierte Positionierung von Vorlagengeber Leistner wie Torschütze Florian Niederlechner sind aber die bereits erwähnten Grundtugenden, die Hertha so oft schleifen lässt. Diese Tugenden, dieser Fokus auf die einfachen Dinge lassen ein so gut besetztes Team erst sein wirkliches Potenzial entfalten.