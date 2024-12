Die Eisbären Berlin haben im Kampf um die Spitzenposition in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) weiter an Boden verloren. Gegen den Tabellenführer ERC Ingolstadt unterlag der deutsche Meister am Sonntag in eigener Halle mit 1:6 (0:2, 1:1, 0:3) und steht nun mit mittlerweile neun Punkten Rückstand auf Rang zwei.

Das Spitzenduell in der Arena am Ostbahnhof hielt für die Zuschauer von Beginn an, was es versprochen hatten. Beide Teams agierten mit hoher Intensität, das Spiel ging hin und her und es boten sich viele Chancen. Trotz der Probleme in den vergangenen Wochen spielten die Eisbären mutig nach vorne, vergaßen in der 7. Minute dabei aber die Absicherung hinten. Plötzlich war der Ingolstädter Wayne Simpson frei durch und behielt gegen Goalie Jake Hildebrand die Nerven. Mit der Rückhand schob er zum 1:0 für die Gäste ein.

Die Partie verlor danach ein wenig an Tempo und die Berliner an ihrer offensiven Spielfreude. Ihr erstes Powerplay endete ohne große Chancen und auch danach wurde Gäste-Torhüter Devin Williams nur selten wirklich auf die Probe gestellt. Zwar hatten die Eisbären mehr vom Spiel, der Tabellenführer machte ihnen ein Durchkommen jedoch extrem schwer und nutzte seine wenigen Chancen.

So erhöhte kurz vor der ersten Pause Morgan Ellis mitten in einer Drangphase der Gastgeber den Vorsprung für den ERC. Sein Schuss von der blauen Linie traf am linken Pfosten noch den Schuh von Frederik Tiffels, von dem der Puck ins Tor abprallte (17.).