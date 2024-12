Berlin darf sich offenbar berechtigte Hoffnung darauf machen, in der kommenden Saison ein Spiel der Nordamerikanischen Football-Liga NFL auszurichten. Wie der US-Sportsender "CBS Sports" (externer Link) berichtet, soll die Entscheidung für Berlin gefallen sein. Damit würde Deutschland das vierte Jahr in Folge ein NFL-Spiel ausrichten, erstmals in der Hauptstadt.

Bereits vor einem Monat war bekannt geworden, dass sich Berlin auf die Ausrichtung eines Spiels bewirbt. Laut CBS soll die Entscheidung in der kommenden Woche offiziell bekannt gegeben werden. Der Liga-Chef Roger Goodell hatte bereits vor einem Monat bei einem Event in München in Bezug auf ein Spiel in Berlin gesagt: "Wir arbeiten daran. Es ist nicht finalisiert."