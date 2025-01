2. Fußball-Bundesliga - Hertha muss gegen Schlusslicht Regensburg dem Favoritendruck standhalten

Do 30.01.25 | 17:22 Uhr

Bild: IMAGO / Jan Huebner

Hertha BSC geht als klarer Favorit in das kommende Ligaspiel gegen Regensburg. Der Jahn ist Tabellenletzter und hat eine schmerzhafte 1:5-Niederlage gegen Ulm zu verdauen. Alles andere als ein Sieg wäre für die Berliner eine große Enttäuschung.

Fakten zum Spiel

Hertha BSC hat bislang alle drei Zweitliga-Duelle gegen Regensburg gewonnen

Auch Hertha-Trainer Cristian Fiél hat in zwei Spielen gegen den Jahn eine weiße Weste

Gegner-Trainer Andreas Patz hat am Dienstag die höchste deutsche Trainerlizenz erhalten

Die Partie wird die erste von Herthas neuem Assistenz-Trainer Armin Reutershahn

Regensburg hat zehn seiner elf Punkte zu Hause geholt, Hertha ist indes die drittbeste Auswärtsmannschaft der Liga

So läuft es bei Jahn Regensburg

Seit Spieltag sechs das Schlusslicht der 2. Bundesliga, nach 19 Spielen erst drei Siege und ein Torverhältnis von minus 35 – oder wie Joshua über die sportliche Situation des SSV Jahn Regensburg sagt: "Es läuft sehr bescheiden." Der 26-Jährige beobachtet den Verein als Teil des Jahn-Blogs sehr genau und musste bereits früh in der Saison feststellen, dass es wohl nicht für den Klassenerhalt reichen wird. Nach einer eigentlich miesen Rückrunde ist der Jahn in der vergangenen Saison noch über die Relegation eher zufällig in die 2. Liga gestolpert. So war es nicht sonderlich überraschend, dass schnell klar wurde, dass die nötige Qualität fehlen könnte. In der abgelaufenen Hinserie hat Regensburg nur acht Punkte geholt und gleich mehrmals üble Niederlagen schlucken müssen, beispielsweise ein 0:5 gegen den Hamburger SV oder 3:8 gegen den 1. FC Nürnberg.

Unter Andreas Patz, der im vergangenen Oktober erst interimsweise und dann fest das Cheftraineramt übernahm, wurde es kurzzeitig besser. Der Jahn konnte die ersten beiden Spiele unter seiner Leitung gewinnen. "Man hatte das Gefühl, es würde bergauf gehen", berichtet Joshua. Doch in den weiteren neun Partien holte der SSV nur noch vier Punkte. So steht Regensburg sechs Punkte hinter dem Relegationsrang abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

Zur Person Joshua ist 26 Jahre alt und war zunächst Fan des FC Bayern München. Die lokale Nähe zu Regensburg hat ihn vor sechs Jahren aber zu einigen Heimspielen gebracht und dann auch zum Fan des Jahn gemacht. Seit der laufenden Saison ist er Redakteur des Fanzine "Der-Jahn-Blog", das seit 2020 besteht und beinahe täglich über den SSV berichtet.

Das bewegt die Fans

"Die Fans haben mit der Saison bereits abgeschlossen", befindet Joshua. Allen voran das letzte Ligaspiel hat dahingehend schweren Schaden angerichtet. Regensburg verlor nach einer katastrophalen Leistung bei Mitaufsteiger Ulm verdient mit 1:5. "Die Mannschaft ist auseinandergefallen, so war man erstmals so richtig sauer", so der Blogger. Auch die zweitligaerfahrenen Neuzugänge, die Regensburg im Winter für den letzten Rettungsversuch verpflichtet hatte, konnten den Totalausfall nicht verhindern. "Das Schiff ist einfach abgefahren", so das bittere Urteil. So geht der Blick nach nur 19 Spieltagen wieder in Richtung Liga drei. "Die 3. Liga ist auch schön und für den Jahn echt nicht schlecht", versucht Joshua den Kopf oben zu behalten. Die Vereinsverantwortlichen verlängern derzeit mit den ersten Spielern, die den Weg nach dem drohenden Abstieg weiter mitgehen sollen. Es sieht bereits nach Abschied aus der Zweitklassigkeit aus.

Auf diese Spieler sollte Hertha achten

Trotz der allgemeinen Enttäuschung lobt Joshua die Wintertransfers des Jahn. Allen voran Anssi Suhonen, den Regenburg vom HSV ausgeliehen hat, gefällt dem Blogger. Der 24-jährige Finne würde im Mittelfeld viel Betrieb machen. "Er läuft, spielt und versucht viel. So hat er der gesamten Mannschaft gut getan und auch für ein wenig Gefahr gesorgt." Ein weiterer Leihspieler, der auf sich aufmerksam macht, ist Tim Handwerker. Der 26-jährige Linksverteidiger kam aus Nürnberg und überzeugt vor allem durch seine Standards und Flanken, mit denen er die vielen großgewachsenen Jahn-Spieler bedient. Das Verteidigen von ruhenden Bällen ist bekanntermaßen keine große Stärke Herthas.

Das sagen die Trainer

Andreas Patz (Jahn Regensburg): Pressekonferenz fand noch nicht statt. Cristian Fiél (Hertha BSC): "Es steht außer Frage, dass wir da als Favorit hinfahren. Wir wissen, dass in der zweiten Liga das eine oder andere passieren kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand auf die leichte Schulter nimmt."

So könnte Hertha spielen

Gegen den Hamburger SV stand der wechselwillige Jonjoe Kenny nicht einmal im Kader. Nun - da sich der Transfer zu Sheffield United wohl zerschlagen hat - ist der Rechtsverteidiger wieder dabei. "Jetzt hat er einen Haken dahinter gemacht", sagt Fiél, der den 27-Jährigen in der Trainingswoche so wahrgenommen hat, "wie man es erwarten kann, wie ich ihn sehen will. Ich gehe davon aus, dass er spielt". Fabian Reese, der eine fulminante Rückkehr gegen den HSV erlebt hat, wird hingegen keine Option für Startelf, aber erneut für einen Jokereinsatz sein. Flügelpendant Marten Winkler erhielt nach seinem ersten Saisontor viel Lob von seinem Trainer, weshalb er von Beginn an spielen könnte. Wer gegen den Jahn im Tor stehen wird, wollte Herthas Übungsleiter noch nicht verraten, in den vergangenen zwei Partien stand Marius Gersbeck zwischen den Pfosten. John Anthony Brooks, Jeremy Dudziak, Bilal Hussein und auch Diego Demme werden in Regensburg (Samstag, 13 Uhr) definitiv fehlen. Die mögliche Startelf: Gersbeck - Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik - Klemens - Cuisance, Maza - Winkler, Niederlechner, Scherhant

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "Die Regensburger werden nach dem 1:5 gegen Ulm schon Wiedergutmachung betreiben wollen. Trotzdem glaube ich, dass Hertha zu stark sein wird. Auch wenn wir es im Hinspiel ganz gut gemacht haben, tippe ich auf ein 1:3 für die Berliner." Der Redaktionstipp: Hertha wird nach der unverdienten 2:3-Niederlage gegen den HSV mit viel Wut im Bauch nach Regensburg reisen. Die spielerisch überzeugenden Phasen, das erfolgreiche Reese-Comeback und die allgemein sehr gute Auswärtsbilanz sorgen für einen ungefährderten 2:0-Sieg - auch wenn Hertha bislang selten gut mit der Favoritenrolle umgehen konnte.

Sendung: rbb24, 30.01.2025, 21.45 Uhr