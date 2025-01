Steffen Baumgarts erster Monat beim 1. FC Union hat sich angefühlt wie die Theorieprüfung für den Führerschein. Zumindest wie die eines Fahrschülers, der die richtigen Antworten nicht auswendig gelernt hat. Wie Union schnell wieder erfolgreich werden kann, war sicher einer der Fragen, die Horst Heldt Steffen Baumgart zu Beginn der Zusammenarbeit gestellt hat. Bisher sucht der Trainer die Antwort nach dem Ausschlussprinzip. Seine gewünschte Viererkette ließ er schon nach zwei erfolglosen Spielen gegen Heidenheim und Augsburg sein.

Das 0:3 gegen St. Pauli - der dritten Niederlage im vierten Spiel - brachte Baumgart die nächste Erkenntnis. Seiner Mannschaft habe die Einfachheit gefehlt, so Baumgart. Man müsse wissen, was man könne und was man nicht könne, erklärte er: "Und sich durchkombinieren liegt jetzt vielleicht nicht in unserer Stärke." Nach vier Wochen im Amt weiß Baumgart vor allem, was seine Mannschaft nicht kann. Nach einer Lösung sucht er noch.